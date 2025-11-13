Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (13/11) αναμετρήσεων για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 επιστρέφουν με οκτώ παιχνίδια σήμερα, Πέμπτη (13/11).

Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Γαλλία και Ουκρανία στις 21:45 (Νοva Sports 1), ενώ την ίδια ώρα η Ιρλανδία θα φιλοξενήσει την Πορτογαλία σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 3.

Η Αγγλία τίθεται αντιμέτωπη με τη Σερβία (Nova Sports Premier League), ενώ η Μολδαβία υποδέχεται την Ιταλία (Νοva Sports extra 1). Τέλος, στις 21:45, η Ανδόρα θα κοντραριστεί εντός έδρας με την Αλβανία (Nova Sports extra 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας