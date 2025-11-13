Αγγλία - Σερβία και Ανδόρα - Αλβανία: Πού θα δείτε τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ
Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 επιστρέφουν με οκτώ παιχνίδια σήμερα, Πέμπτη (13/11).
Από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε Γαλλία και Ουκρανία στις 21:45 (Νοva Sports 1), ενώ την ίδια ώρα η Ιρλανδία θα φιλοξενήσει την Πορτογαλία σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 3.
Η Αγγλία τίθεται αντιμέτωπη με τη Σερβία (Nova Sports Premier League), ενώ η Μολδαβία υποδέχεται την Ιταλία (Νοva Sports extra 1). Τέλος, στις 21:45, η Ανδόρα θα κοντραριστεί εντός έδρας με την Αλβανία (Nova Sports extra 2).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Νορβηγία - Εσθονία (19:00, Nova Sports 1)
- Αρμενία - Ουγγαρία (19:00, Νova Sports 2)
- Αζερμπαϊτζάν - Ισλανδία (19:00, Nova Sports start)
- Γαλλία - Ουκρανία (21:45, Nova Sports 1)
- Ιρλανδία - Πορτογαλία (21:45, Nova Sports 3)
- Αγγλία - Σερβία (21:45, Nova Sports Premier League)
- Μολδαβία - Ιταλία (21:45, Nova Sports extra 1)
- Ανδόρα - Αλβανία (21:45, Nova Sports extra 2)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.