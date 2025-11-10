Εθνική Ελλάδος: Πρώτη συγκέντρωση με χαμόγελα, Μουζακίτη-Κωστούλα και Τεττέη
Με στόχο να ολοκληρώσει θετικά την πορεία στα ευρωπαϊκά προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, έγινε η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ελλάδος ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία.
Η χώρα μας έχει αποκλειστεί μαθηματικά και αναζητά οι δύο νίκες-γοήτρου για να ολοκληρώσει τις επίσημες υποχρεώσεις της. Στην αποστολή βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί ο Κωστούλας με τον Μουζακίτης, ο Τεττέη έδειξε τη χαρά του για την παρθενική του κλήση στον φωτογραφικό φακό και γενικά άπαντες τα είπαν σε όμορφο κλίμα.
Να θυμίσουμε από την αποστολή βγήκαν οι Ιωαννίδης και Κωνσταντέλιας λόγω τραυματισμού και τις θέσεις τους πήραν ο Τεττέη με τον Μπακασέτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.