Σε πολύ όμορφο κλίμα έγινε η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ελλάδος ενόψει των αγώνων με την Σκωτία και τη Λευκορωσία για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών προκριματικών του Μουντιάλ.

Με στόχο να ολοκληρώσει θετικά την πορεία στα ευρωπαϊκά προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, έγινε η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Ελλάδος ενόψει των αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία.

Η χώρα μας έχει αποκλειστεί μαθηματικά και αναζητά οι δύο νίκες-γοήτρου για να ολοκληρώσει τις επίσημες υποχρεώσεις της. Στην αποστολή βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί ο Κωστούλας με τον Μουζακίτης, ο Τεττέη έδειξε τη χαρά του για την παρθενική του κλήση στον φωτογραφικό φακό και γενικά άπαντες τα είπαν σε όμορφο κλίμα.

Να θυμίσουμε από την αποστολή βγήκαν οι Ιωαννίδης και Κωνσταντέλιας λόγω τραυματισμού και τις θέσεις τους πήραν ο Τεττέη με τον Μπακασέτα.