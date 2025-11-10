Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Ανδρέα Τεττέη στην Εθνική Ελλάδας αντί του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη.

Μετά τον Παύλο Παντελίδη η Κηφισιά έχει την τιμή να κληθεί ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της στην Εθνική Ελλάδας. Ο λόγος για τον Ανδρέα Τεττέη, καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta ο 24χρονος φορ κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντί του Φώτη Ιωαννίδη.

O διεθνής φορ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο ματς με τη Σάντα Κλάρα και οι εξετάσεις του έδειξαν πως υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου. Συνεπώς ο Φώτης Ιωαννίδης θα μείνει εκτός δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες, δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ερχόμενα ματς της Γαλανόλευκης και ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός προχώρησε στην αντικατάσταση του.

Ο εκλεκτός του Γιοβάνοβιτς είναι ο Τεττέη, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος Έλληνας επιθετικός στη Stoiximan Super League και με τις εμφανίσεις του κέρδισε εκτός από τη μεγάλη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας.

Ο 24χρονος Έλληνας φορ με ρίζες από την Γκάνα και τη Σιέρα Λεόνε ολοκληρώνει ακόμα ένα στόχο στην τρομερή προσωπική του ιστορία, καθώς για πρώτη φορά θα φορέσει τη Γαλανόλευκη σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Στις 12:00 της Δευτέρας (10/11) o εκ των αρχηγών της Κηφισιάς θα βρθεί στο ξενοδοχείο της Εθνικής, όπου θα ενταχθεί στην αποστολή ενόψει των αγώνων με τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45) και με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Θυμίζουμε πως στο ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο τραυματίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και θα υπάρξει νέα αντικατάσταση.