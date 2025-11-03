Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα τον Νεκτάριο Τριάντη και τον Χαράλαμπο Κωστούλα για τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του προπονητή της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με την Σκωτία (15/11-21:45) και την Λευκορωσία (18/11-21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο.

Ο Σέρβος τεχνικός επεφύλασσε δύο εκπλήξεις στις κλήσεις του, αφού συμπεριέλαβε σ' αυτές για πρώτη φορά τόσο τον Χαράλαμπο Κωστούλα της Μπράιτον όσο και τον Νεκτάριο Τριάντη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS.

Από κει και πέρα σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις έμειναν εκτός ο Μαυροπάνος και ο Μπακασέτας, που είναι τραυματίες, αλλά και ο Δουβίκας.

Αναλυτικά οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς