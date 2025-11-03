Εθνικής Ελλάδος: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε για πρώτη φορά τους Τριάντη και Κωστούλα
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του προπονητή της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με την Σκωτία (15/11-21:45) και την Λευκορωσία (18/11-21:45) για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο.
Ο Σέρβος τεχνικός επεφύλασσε δύο εκπλήξεις στις κλήσεις του, αφού συμπεριέλαβε σ' αυτές για πρώτη φορά τόσο τον Χαράλαμπο Κωστούλα της Μπράιτον όσο και τον Νεκτάριο Τριάντη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ του MLS.
Από κει και πέρα σε σχέση με τις προηγούμενες κλήσεις έμειναν εκτός ο Μαυροπάνος και ο Μπακασέτας, που είναι τραυματίες, αλλά και ο Δουβίκας.
Αναλυτικά οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
📋 Οι κλήσεις του Ivan Jovanovic για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 3, 2025
🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ, 15 Νοεμβρίου (@21:45)
🇧🇾 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ, 18 Νοεμβρίου (@21:45) #ethnikiomada pic.twitter.com/MR7mltjM40
