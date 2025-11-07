Περισσότερα από το 50% των πακέτων εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έμειναν απούλητα!

Νέες αποκαλύψεις έδειξαν ότι περισσότερα από τα μίσα πακέτα εισιτηρίων που βγήκαν στην αγορά για το τουρνουά που διεξήχθη στις ΗΠΑ, έμειναν απούλητα.

Λίγους μήνες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, η εφημερίδα «The Athletic» αποκάλυψε μερικές αρκετά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη προηγούμενη διοργάνωση της FIFA που έλαβε μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο ο Τζάνι Ινφαντίνο, σε ομιλία του στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης, το χαρακτήρισε ως «μια θριαμβευτική επιτυχία».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της FIFA δήλωσε ότι περισσότεροι από δύο εκατομμύρια οπαδοί παρευρέθηκαν συνολικά στους αγώνες, με μέση προσέλευση λίγο κάτω από 40.000 θεατές για τους 63 αγώνες που διεξήχθησαν, με αποκορύφωμα τους περισσότερους από 81.000 που παρακολουθήσουν ζωντανά από το στάδιο «MetLife» του Νιού Τζέρσι την Τσέλσι να νικάει τη Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό.

Ένας τομέας που αποδείχθηκε δύσκολος όσον αφορά την πώληση των εισιτηρίων, ωστόσο, ήταν τα πακέτα φιλοξενίας που προσέφερε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Πριν από το τουρνουά, η FIFA ανακοίνωσε ότι συνεργάστηκε με την εταιρεία «Beyond Hospitality», με το αρχικό δελτίο τύπου της Beyond να περιγράφει τις «πολλαπλές βαθμίδες κοινωνικών, premium και πολυτελών επιλογών που είναι διαθέσιμες στις 12 εγκαταστάσεις που διεξάγονται οι αγώνες».

Το πακέτο αυτό περιελάμβανε ένα «Flagship Lounge», το οποίο το Beyond περιέγραψε ως «τον πιο πολυτελή κοινόχρηστο εμπορικό χώρο φιλοξενίας που διατίθεται» και «Exclusive Private Suites» που προσφέρουν ένα «μενού πέντε πιάτων και μία μοναδική εμπειρία θέασης».

Παρά τις άφθονες προσφορές, περισσότερα από το 50% των πακέτων εισιτηρίων φιλοξενίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έμειναν απούλητα, ενώ άτομα μέσα από τη FIFA τόνισαν ότι αυτό ήταν ένα εναρκτήριο τουρνουά για το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ και έτσι ήταν αναμενόμενο, αλλά και αναπόφευκτο να υπάρχουν ασυνέπειες στην προσέλευση. Η πρόκληση τόσο για το Beyond όσο και για τη FIFA αυξήθηκε επίσης από τον καθυστερημένο σχεδιασμό του τουρνουά, καθώς μέχρι και ο ραδιοτηλεοπτικός φορέα που προέβαλε την διοργάνωση ανακοινώθηκε μόλις επτά μήνες πριν την έναρξη.