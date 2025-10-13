Ο Ινφαντίνο στη σύνοδο ειρήνης στο πλευρό του Τραμπ!

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, παραβρέθηκε στη σύνοδο ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, συνδέοντας τον κόσμο του ποδοσφαίρου με διεθνείς διπλωματικές πρωτοβουλίες και τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα γύρω από το Ισραήλ.

Ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη σύνοδο ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ, ξεχωρίζει η παρουσία του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου έχει αναπτύξει ιδιαίτερα στενή σχέση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το 2020, ο Ινφαντίνο προσκλήθηκε στον Λευκό Οίκο για την τελετή υπογραφής των Συμφωνιών του Αβραάμ, που οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και αρκετές αραβικές χώρες. Η παρουσία του εκεί φάνηκε να εδραιώνει τη σχέση του με τον τότε πρόεδρο, η οποία φαίνεται να διατηρείται μέχρι σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος της FIFA έχει δεχθεί πιέσεις να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ - Χαμάς. Ωστόσο, απάντησε ότι «ο αθλητισμός δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα». Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη υπήρχαν φωνές που ζητούσαν τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από διεθνείς διοργανώσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή κατέρρευσε όταν αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επέμβη διπλωματικά για να αποτρέψει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και ταυτόχρονα επιτάχυνε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο σύμμαχος του προέδρου και το Μουντιάλ στον Λευκό Οίκο

Πριν τη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ, ο Ινφαντίνο φέρεται να επιχείρησε μια παρέμβαση υπέρ του φίλου του, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης. Σε ανάρτηση στο Instagram έγραψε: «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ αξίζει σίγουρα το Νόμπελ Ειρήνης για τις αποφασιστικές του ενέργειες».

Λίγοι μη Αμερικανοί έχουν τόσο στενή πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ ή επισκέπτονται τόσο συχνά τον Λευκό Οίκο. Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται ήδη εκεί ενόψει του Μουντιάλ 2026, αφού παραδόθηκε προσωπικά από τον Ινφαντίνο, ο οποίος σχολίασε: «Το τρόπαιο προορίζεται μόνο για νικητές… και αφού είστε νικητής, φυσικά μπορείτε να το κρατήσετε».