Χάος στον αγώνα Κατάρ - ΗΑΕ: Επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο (vid)

Το ματς που εξασφάλισε την πρόκριση του Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο σημαδεύτηκε από εντάσεις και συμπλοκές μεταξύ παικτών και φιλάθλων.

Το Κατάρ πήρε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αφού επικράτησε χθες το βράδυ (14/10) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 2-1 στον τέταρτο προκριματικό γύρο της ασιατικής ζώνης.

Όσον αφορά το ματς, το Κατάρ άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό με τον Κούκι, ύστερα από ασίστ του Αφίφ. Στο 74ο λεπτό, ο Πέδρο Μιγκέλ διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν απλώς να μειώσουν στις καθυστερήσεις του αγώνα, με γκολ του Αντλί.

Παρόλ΄αυτά, μετά δεύτερο γκολ του Κατάρ μέσα στο γήπεδο έλαβαν μέρος χαοτικές σκηνές. Η αναμέτρηση βγήκε εκτός ελέγχου, με παίκτες και οπαδούς να συγκρούονται άγρια στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ματς σε πραγματική «μάχη».

Όσα συνέβησαν μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν έχουν προηγούμενο, καθώς τα επεισόδια επισκίασαν πλήρως τον ποδοσφαιρικό αγώνα.