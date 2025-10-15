Χάος στον αγώνα Κατάρ - ΗΑΕ: Επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο (vid)
Το Κατάρ πήρε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αφού επικράτησε χθες το βράδυ (14/10) των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με 2-1 στον τέταρτο προκριματικό γύρο της ασιατικής ζώνης.
Όσον αφορά το ματς, το Κατάρ άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό με τον Κούκι, ύστερα από ασίστ του Αφίφ. Στο 74ο λεπτό, ο Πέδρο Μιγκέλ διπλασίασε τα τέρματα για τους γηπεδούχους, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν απλώς να μειώσουν στις καθυστερήσεις του αγώνα, με γκολ του Αντλί.
Παρόλ΄αυτά, μετά δεύτερο γκολ του Κατάρ μέσα στο γήπεδο έλαβαν μέρος χαοτικές σκηνές. Η αναμέτρηση βγήκε εκτός ελέγχου, με παίκτες και οπαδούς να συγκρούονται άγρια στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ματς σε πραγματική «μάχη».
Όσα συνέβησαν μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν έχουν προηγούμενο, καθώς τα επεισόδια επισκίασαν πλήρως τον ποδοσφαιρικό αγώνα.
Tensions spilled over at Jassim bin Hamad Stadium as celebrations turned confrontational during #Qatar’s 2-1 win over the #UAE on Tuesday. This moment shows how the clash began, with objects hurled toward Qatari players. Security intervened quickly as the situation escalated. pic.twitter.com/HMR0qzXlQO— Doha News (@dohanews) October 14, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.