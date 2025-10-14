Που θα δείτε το Ισπανία - Βουλγαρία και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται και σήμερα (13/10) το βράδυ, με αμείωτο ρυθμό και την Ισπανία να υποδέχεται τη Βουλγαρία στις 21:45 (Nova Sports 1).
Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Λετονία - Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Ανδόρα - Σερβία (Nova Sports News), το Πορτογαλία - Ουγγαρία (Νova Sports Extra 1), το Ιταλία - Ισραήλ (Nova Sports Extra 2), το Τουρκία - Γεωργία (Νova Sports Extra 3) αλλά και το Ιρλανδία - Αρμενία (Nova Sports Extra 4).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών:
- Ισπανία - Βουλγαρία (21:45, Nova Sports 1)
- Λετονία - Αγγλία (21:45, Nova Sports Premier League)
- Ανδόρα - Σερβία (21:45, Nova Sports News)
- Πορτογαλία - Ουγγαρία (21:45, Νova Sports Extra 1)
- Ιταλία - Ισραήλ (21:45, Νova Sports Extra 2)
- Τουρκία - Γεωργία (21:45, Νova Sports Extra 3)
- Ιρλανδία - Αρμενία (21:45, Νova Sports Extra 4)
