Που θα δείτε το Ισπανία - Βουλγαρία και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (14/10) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται και σήμερα (13/10) το βράδυ, με αμείωτο ρυθμό και την Ισπανία να υποδέχεται τη Βουλγαρία στις 21:45 (Nova Sports 1).

Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Λετονία - Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Ανδόρα - Σερβία (Nova Sports News), το Πορτογαλία - Ουγγαρία (Νova Sports Extra 1), το Ιταλία - Ισραήλ (Nova Sports Extra 2), το Τουρκία - Γεωργία (Νova Sports Extra 3) αλλά και το Ιρλανδία - Αρμενία (Nova Sports Extra 4).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών: