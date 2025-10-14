Που θα δείτε το Ισπανία - Βουλγαρία και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (14/10) στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 συνεχίζεται και σήμερα (13/10) το βράδυ, με αμείωτο ρυθμό και την Ισπανία να υποδέχεται τη Βουλγαρία στις 21:45 (Nova Sports 1).

Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Λετονία - Αγγλία (Nova Sports Premier League), το Ανδόρα - Σερβία (Nova Sports News), το Πορτογαλία - Ουγγαρία (Νova Sports Extra 1), το Ιταλία - Ισραήλ (Nova Sports Extra 2), το Τουρκία - Γεωργία (Νova Sports Extra 3) αλλά και το Ιρλανδία - Αρμενία (Nova Sports Extra 4).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των παιχνιδιών:

  • Ισπανία - Βουλγαρία (21:45, Nova Sports 1)
  • Λετονία - Αγγλία (21:45, Nova Sports Premier League)
  • Ανδόρα - Σερβία (21:45, Nova Sports News)
  • Πορτογαλία - Ουγγαρία (21:45, Νova Sports Extra 1)
  • Ιταλία - Ισραήλ (21:45, Νova Sports Extra 2)
  • Τουρκία - Γεωργία (21:45, Νova Sports Extra 3)
  • Ιρλανδία - Αρμενία (21:45, Νova Sports Extra 4)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

