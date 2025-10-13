Αποθέωση για Στρακόσα στην Αλβανία: «Ανυπέρβλητο τείχος»

Οι Αλβανοί πλέκουν το εγκώμιο του Θωμά Στρακόσα, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ να καταγράφει ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση τη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά με την Εθνική του ομάδα.

Ο Θωμάς Στρακόσα πραγματοποιεί φέτος άψογες εμφανίσεις κάτω από την εστία της ΑΕΚ, κάτι που συνέχισε με την Εθνική Αλβανίας. Μάλιστα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας ψηφίστηκε από τη SofaScore στην καλύτερη ενδεκάδα της εβδομάδας των προκριματικών του Μουντιάλ, με τον Αλβανό διεθνή τερματοφύλακα της Ένωσης να αποθεώνεται από τους συμπατριώτες του.

«Ο Θωμάς Στράκοσα στην ευρωπαϊκή ελίτ, δίπλα σε ονόματα όπως οι Μπαπέ, Γκάκπο και Κίμιχ μετά την ιστορική νίκη στη Σερβία. Έλαμψε στο γήπεδο, αποτελώντας ένα ανυπέρβλητο τείχος για τους Σέρβους επιθετικούς. Με αποφασιστικές αποκρούσεις και εξαιρετική ασφάλεια, ο Στράκοσα κράτησε την εστία ανέπαφη και συνέβαλε σημαντικά στη νίκη της ομάδας», τονίζεται στην αλβανική ιστοσελίδα Syri, με το ρεπορτάζ να υπογραμμίζει στη συνέχεια:

«Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Σιλβίνιο στο δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στον αγώνα εναντίον της Σερβίας, ο Στράκοσα έδειξε ηρεμία, αποφασιστικότητα και εμπειρία σε κάθε στιγμή, οδηγώντας την αλβανική άμυνα.

Η απόδοσή του ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Αλβανία πέτυχε μια από τις πιο σημαντικές νίκες στη σύγχρονη ιστορία της. Μια τέλεια βραδιά και μια ακόμη απόδειξη ότι η Αλβανία έχει έναν τερματοφύλακα ευρωπαϊκού επιπέδου».