Οι περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Πάρκεν είδαν τους παίκτες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν βουρκωμένοι, να πηγαίνουν προς το μέρος τους και τους χειροκρότησαν για την προσπάθεια που έκαναν στη Δανία, ενώ το ίδιο έπραξαν και τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τους ευχαρίστησε για τη στήριξη.

