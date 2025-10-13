Δανία - Ελλάδα: Χειροκροτήθηκαν οι παίκτες και ο Γιοβάνοβιτς

Δανία - Ελλάδα

Ο κόσμος χειροκρότησε τους παίκτης της Εθνικής για την προσπάθεια στη Δανία, φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς οι οπαδοί.

Ο κόσμος της Εθνικής στη Δανία παρά την απογοήτευση χειροκρότησε τους παίκτες, ενώ φώναξε ρυθμικά και το όνομα του ομοσπονδιακού τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Πάρκεν είδαν τους παίκτες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν βουρκωμένοι, να πηγαίνουν προς το μέρος τους και τους χειροκρότησαν για την προσπάθεια που έκαναν στη Δανία, ενώ το ίδιο έπραξαν και τον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τους ευχαρίστησε για τη στήριξη.

