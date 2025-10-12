Νέα λάθη στην άμυνα της Εθνικής και 3-0 η Δανία με σκόρερ τους Άντερσεν και Ντάμσγκααρντ στο 40' και στο 41' αντίστοιχα.

Μετά το ολέθριο λάθος του Ζαφείρη που έδωσε την ευκαιρία στον Χόιλουντ να κάνει το 1-0 για τη Δανία, η Εθνική Ελλάδας τιμωρήθηκε και στα νέα λάθη που έκανε στα μετόπισθεν, με τους γηπεδούχους μέσα σε ενάμιση λεπτό να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 40' μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκααρντ, η γαλανόλευκη «πληγώθηκε» ξανά από στατική φάση όπως και στη Σκωτία με τον Άντερσεν να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά για το 2-0.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (για την ακρίβεια πέρασαν 85 δευτερόλεπτα), ένα λάθος στο build up μετά την πάσα του Βλαχοδήμου στον Κουλιεράκη (ο τελευταίος προσπάθησε να γυρίσει ξανά με κεφαλιά την μπάλα) το εκμεταλλεύτηκε ο Φρόχολντ, ο οποίος πάσαρε στον Ντάμσγκααρντ που τελείωσε τη φάση με πλασέ στα δίχτυα για το 3-0 στο 41'.