Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει τον Νοέμβριο την Σκωτία και τη Λευκορωσία.

Η Εθνική μετά την ήττα από τη Δανία δεν έχει καμία πιθανότητα πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τον Νοέμβριο την παρουσία της στα προκριματικά με αναμετρήσεις κόντρα στη Σκωτία, η οποία καίγεται για την πρώτη θέση και τη Λευκορωσία.

Το επόμενο ματς είναι με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου και ώρα 21.45. Την ίδια στιγμή θα παίξει η Δανία εντός έδρας με τη Λευκορωσία.

Το τελευταίο ματς της Εθνικής στα προκριματικά θα γίνει στις 18 του επόμενου μήνα, όταν και θα ταξιδέψει στην ουδέτερη Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει την αδύναμη Λευκορωσία. Εκείνο το ματς επίσης θα ξεκινήσει στις 21.45.

Αναλυτικά τα δύο τελεταία ματς της Ελλάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45