Με ένα απίστευτο γκολ η Πολωνία πήρε το προβάδισμα απέναντι στη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, χάρη στην μοναδική έμπνευση του Σιμάνσκι.

Η Πολωνία χρειάζεται τη νίκη απέναντι στην Λιθουανία για να εξακολουθήσει να κοντράρει στα ίσα την Ολλανδία για την πρώτη θέση του ομίλου, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Μόλις στο 15ο, η Πολωνοί κατάφεραν να βρεθούν σε θέση οδηγού παίρνοντας το προβάδισμα με τον Σεμπάστιαν Σιμάνσκι. Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε, σε μία μοναδική έμπνευση της στιγμής, σκόραρε από απευθείας εκτέλεση κόρνερ για το 0-1 των φιλοξενούμενων σε ένα από τα γκολ της αγωνιστικής!