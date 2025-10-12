Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Γκολάρα από κόρνερ για την Πολωνία με τον Σιμάνσκι (vid)
Η Πολωνία χρειάζεται τη νίκη απέναντι στην Λιθουανία για να εξακολουθήσει να κοντράρει στα ίσα την Ολλανδία για την πρώτη θέση του ομίλου, στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Μόλις στο 15ο, η Πολωνοί κατάφεραν να βρεθούν σε θέση οδηγού παίρνοντας το προβάδισμα με τον Σεμπάστιαν Σιμάνσκι. Ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε, σε μία μοναδική έμπνευση της στιγμής, σκόραρε από απευθείας εκτέλεση κόρνερ για το 0-1 των φιλοξενούμενων σε ένα από τα γκολ της αγωνιστικής!
Bramka z rzutu rożnego Sebastiana Szymańskiego. #LTUPOL pic.twitter.com/lwWmnL1BPo— Wuja Jurek ⚽️🇵🇱 (@WujaJurek) October 12, 2025
