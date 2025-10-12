Η Εθνική μπήκε πολύ δυνατά στο ματς με τη Δανία κι άγγιξε το γκολ σε τρεις περιπτώσεις.

Στα 38'' μόλις ο Τσιμίκας σε σέντρα από δεξιά του Καρέτσα δεν έπιασε καλά το σουτ στη μικρή περιοχή και η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 4' σε καλοχτυπημένο κόρνερ του Μπακασέτα ο Ιωαννίδης στη μικρή περιοχή δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα με το κεφάλι και στην εξέλιξη το σουτ του Τσιμίκα κόπηκε.

Στο 14' ο Ιωαννίδης βρέθηκε στο ένας εναντίον ενός, αλλά στην ντρίμπλα κόπηκε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει από πλεονεκτική θέση.