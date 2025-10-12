Εξαιρετική η ατμόσφαιρα στο ματς της Εθνικής με τη Δανία.

Στο κατάμεστο «Πάρκεν», τόσο οι φίλοι της Εθνικής όσο και της Δανίας έχουν δημιουργήσει εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Δείτε βίντεο με τον Εθνικό ύμνο και την παρουσία των οπαδών στις εξέδρες.