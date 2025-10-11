Νορβηγία - Ισραήλ 5-0: «Απόλυτη» με... αφηνιασμένο Χάαλαντ
Η «χρυσή» φουρνιά της Νορβηγίας θέλει να αρχίσει να εκπληρώνει τις υποσχέσεις της. Και ένα σημαντικό βήμα για να τα καταφέρει θα είναι η πρόκρισή της στο Μουντιάλ 2026. Μέχρι στιγμής είναι αψεγάδιαστη στην αποστολή της και «σκορπίζοντας» το Ισραήλ έφτασε ακόμη πιο κοντά στον σκοπό της.
Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να κάνει σμπαράλια την άμυνα του Ισραήλ και να πετυχαίνει χατ τρικ, οι Νορβηγοί διέλυσαν τον αντίπαλό τους (5-0) και έκαναν το 6/6 για να αυξήσουν την απόστασή τους από τη 2η Ιταλία στο +9, έχοντας βέβαια και δύο ματς παραπάνω.
Το «κτήνος» της Μάντσεστερ Σίτι είδε τον Πέρετς να τον σταματά δις από την άσπρη βούλα, στην πρώτη του εκτέλεση και στην επανάληψη, μόλις στο 6ο λεπτό, ωστόσο η Νορβηγία βρήκε δύο τέρματα από αυτογκόλ των Καλαϊλί (18') και Ναμίας (28') και τα υπόλοιπα τα... κανόνισε ο υποφαινόμενος. Ο Χάαλαντ «χτύπησε» τρεις φορές (27', 63', 72') με πλασέ και δύο κεφαλιές και τελείωσε τη δουλειά. Ταυτόχρονα δε, συνέδεσε το όνομά του με ακόμα ένα τρομακτικό ρεκόρ αφού με το χατ τρικ του απόψε έφτασε τα 50 γκολ με το εθνόσημο σε μόλις 46 παιχνίδια, 68 λιγότερα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο!
