Στο Δανία - Ελλάδα θα πρέπει να αναμένουμε αλλαγές στην βασική 11άδα της Εθνικής μας ομάδας αναφορικά με τη Σκωτία. Δανία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Στο Σκωτία - Ελλάδα ο κόουτς Γιοβάνοβιτς έκανε τις επιλογές του και σε επίπεδο διάταξης είχε τους εξής παίκτες: ο Τζολάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στον άξονα οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και πίσω από τον Παυλίδη ήταν ο Μπακασέτας. Στα 2 άκρα οι Τζόλης και Μασούρας. Πρακτικά οι αλλαγές σε επίπεδο προσώπων ως προς τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Δανία ήταν 2 με τους Μπακασέτα και Μασούρα να επιλέγονται ως βασικοί.

Τώρα ως προς το Δανία - Ελλάδα αλλαγές θα προκύψουν και πιθανότατα θα αφορούν στον άξονα αλλά και στην επίθεση. Ο Καρέτσας είναι ένας δυνατός υποψήφιος για βασικός αντί ενός εκ των 2 ακραίων που ξεκίνησαν απέναντι στους Σκωτσέζους. Άλλωστε η ποιότητά του είναι γνωστή, δεδομένη και μεγάλη. Από εκεί και πέρα οι παίκτες που ήρθαν από τον παγκο στον αγώνα του Χάμπτεν Παρκ έχουν τις πιθανότητές τους για την 11άδα. Αυτοί - πλην του Καρέτσα - είναι οι Μουζακίτης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας και Ιωαννίδης. Είναι δε σαφές πως η Ελλάδα στοχεύει στο να διεκδικήσει τη νίκη από τους Δανούς δίνοντας το 101% των δυνάμεών της στο παιχνίδι της Κυριακής.



