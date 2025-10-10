Το απίστευτο ρεκόρ που κατέγραψε η Αυστρία μετά τη νίκη της εναντίον του Σαν Μαρίνο!

Η Αυστρία επικράτησε χθες το βράδυ (09/10) του Σαν Μαρίνο με το επιβλητικό 10-0 και πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ.

Η Αυστρία υποδέχθηκε στη Βιέννη το βράδυ της Πέμπτης (09/10) το Σαν Μαρίνο στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικο και Καναδά.

Το σύνολο του Ραλφ Ράνγκνικ επικράτησε με το εκκωφαντικό 10-0 του Σαν Μαρίνο, που κατατάσσεται τελευταίο στη λίστα δυναμικότητας της FIFA, και πέρασε στη πρώτη θέση του 8ου ομίλου με 15 βαθμούς, «εκθρονίζοντας» τη Βοσνία που μετά το στραβοπάτημα κόντρα στη Κύπρο (2-2) πήγε στους 13 έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι παραπάνω.

Το απίστευτο ρεκόρ που κατέγραψαν οι γηπεδούχοι πάντως δεν ήταν ότι πέτυχαν τη μεγαλύτερη σε εύρος νίκη τους μετά από το Αυστρία - Μάλτα 9-0 του 1977, αλλά ότι ο κάθε ένας από τους παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί, πέρα από τον τερματοφύλακα, συνέβαλαν είτε με ένα γκολ είτε με μία ασίστ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα οι Ντάνσο, Αλάμπα, Πρας, Σέιβαλντ μοίρασαν από μία ασίστ, ο Σάμπιτσερ δύο, οι Σμιντ, Λάιμερ και Γκρέγκοριτς έβαλαν από ένα γκολ, ο Πος δύο, ενώ ο «γερόλυκος» Αρναούτοβιτς βρήκε δίχτυα τέσσερις φόρες και έγινε παράλληλα ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Αυστρίας με 45 γκολ.

Τέλος, ακόμη δύο παίκτες που πέρασαν αλλαγή στο παιχνίδι, οι Βούμπραντ και Γκρίλιτς πέτυχαν από ένα γκολ και μία ασίστ αντίστοιχα.