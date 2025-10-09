Στην κορυφή του ομίλου της παρέμεινε η Ολλανδία που πέρασε με 4-0 από την έδρα της Μάλτας, η Αυστρία διέλυσε το Σαν Μαρίνο στην μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της (10-0), ενώ η Κύπρος επέστρεψε και πήρε τον βαθμό από την Βοσνία (2-2).

7ος Όμιλος

Έκανε το καθήκον της η Ολλανδία και μαζί ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026. Οι Οράνιε επικράτησαν 4-0 στην έδρα της Μάλτας και συνεχίζουν στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου του, αυξάνοντας την απόστασή της από τους διώκτες της στο +3.

Οι Μαλτέζοι γενικά στάθηκαν καλά, όμως αναπόφευκτα... γονάτισαν στην ποιότητα των Ολλανδών. Ο Χάκπο ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο της νίκη με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι στο 12' και το 48' και ο Ράιντερς αυτός που κλείδωσε το τρίποντο κάνοντας το 3-0 στο 57'. Το κερασάκι στην τούρτα για την ομάδα του Κούμαν το έβαλε ο Ντεπάι, διαμορφώνοντας στις καθυστερήσεις το τελικό σκορ.

Νωρίτερα, σπουδαία νίκη πήρε η Φινλανδία που «λύγισε» με 2-1 τη Λιθουανία στο Ελσίνκι κι έμεινε ζωντανή για τη 2η θέση, ισοβαθμώντας πια με την Πολωνία, έστω και με ματς περισσότερο. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Σίρβις στο 25', αλλά οι Κάλμαν (48') και Μαρκίεβ (55') γύρισαν τούμπα το ματς μετά την ανάπαυλα και χάρισαν τη σημαντικότατη νίκη στην εθνική τους.

Αποτελέσματα

Φινλανδία - Λιθουανία 2-1

Μάλτα - Ολλανδία 0-4

Βαθμολογία

1. Ολλανδία 5 (18-3) 13

2. Πολωνία 5 (8-4) 10

3. Φινλανδία 6 (8-9) 10

4. Λιθουανία 6 (6-9) 3

5. Μάλτα 6 (1-15) 2

Επόμενη αγωνιστική (12/10)

Ολλανδία - Φινλανδία

Λιθουανία - Πολωνία

8ος Όμιλος

Ιστορία έγραψε η Αυστρία, που δεν έδειξε το παραμικρό έλεος απέναντι στο Σαν Μαρίνο και το... φιλοδώρησε με δέκα γκολ (10-0) για να πετύχει την πιο μεγάλη νίκη των χρονικών της. Έτσι, συνεχίζει στην κορυφή του ομίλου της, ούσα στο +2 από τη Βοσνία και με ματς λιγότερο, άρα και μια ανάσα από το Μουντιάλ.

Σμιντ, Λάιμερ, Γκρέγκοριτς και Βούμπραντ πέτυχαν από ένα τέρμα, ενώ ο Πος δύο. Η βραδιά ωστόσο, ανήκε στον Μάρκο Αρναούτοβιτς που σκόραρε τέσσερα γκολ και επίσης έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος σκόρερ της εθνικής Αυστρίας.

Σαν... λιοντάρι πάλεψε η Κύπρος, παρ'ότι δεν έχει πια ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 απέναντι στη Βοσνία, αλλά με γκολ του Λαΐφη και του Πίττα στις καθυστερήσεις του πρώτου και του δεύτερου μέρους απέσπασε τουλάχιστον την ισοπαλία.

Αποτελέσματα

Αυστρία - Σαν Μαρίνο 10-0

Κύπρος - Βοσνία 2-2

Βαθμολογία

1. Αυστρία 5 (19-2) 15

2. Βοσνία 6 (13-5) 13

3. Ρουμανία 5 (10-6) 7

4. Κύπρος 6 (7-9) 5

5. Σαν Μαρίνο 6 (1-28) 0

Επόμενη αγωνιστική (12/10)

Ρουμανία - Αυστρία

Κύπρος - Σαν Μαρίνο

12ος Όμιλος

Χέρι-χέρι στην κορυφή του ομίλου συνεχίζουν Κροατία και Τσεχία. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στην Πράγα και έφτασαν αμφότερες στους 13 βαθμούς. Η Τσεχία ήταν καλύτερη στο α' μέρος, με την Κροατία να ανεβάζει την απόδοσή της μετά το ημίωρο και ήταν εκείνη που είχε τις ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όχι και το γκολ, με το ματς να λήγει «άσφαιρο».

Στο κυνήγι του ονείρου παραμένουν «ζωντανά» τα Νησιά Φερόε που επιβλήθηκαν 4-0 του Μαυροβούνιου φτάνοντας τους εννέα βαθμούς. Δύο γκολ από τον Σόρενσεν (16') και τον Φρεντέρικσμπεργκ (36') έθεσαν τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, με τους ίδιους παίκτες να σκοράρουν από ένα γκολ στην επανάληψη για το τελικό 4-0. Βασικός για το Μαυροβούνιο ξεκίνησε ο Σίπτσιτς.

Αποτελέσματα

Τσεχία - Κροατία 0-0

Νησιά Φερόε - Μαυροβούνιο 4-0

Βαθμολογία

1. Κροατία 5 (17-1) 13

2. Τσεχία 6 (11-6) 13

3. Νησιά Φερόε 6 (8-5) 9

4. Μαυροβούνιο 6 (4-13) 6

5. Γιβραλτάρ 5 (2-17), 5

Επόμενη αγωνιστική (12/10)