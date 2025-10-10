Η Ελλάδα έχασε μάλλον απρόσμενα και αναπάντεχα, όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, απέναντι στη Σκωτία και ενώ υπήρχε ένα συγκεκριμένο σημείο - κλειδί. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Από το 0-1 και την απόλυτη ευτυχία σε ένα τόσο σκληρό 3-1. Η Εθνική μας ομάδα στο Χάμπτεν Παρκ πήγε αποφασισμένη να τα δώσει όλα για όλα για να κατακτήσει το νικηφόρο αποτέλεσμα με τη Σκωτία και έτσι να μείνει για τα καλά ζωντανή στη διαδικασία του προκριματικού της ομίλου.

Και ενώ όλα έδειχναν να κυλάνε ιδανικά και η Ελλάδα να οδεύει προς την κατάκτηση ενός σπουδαιότατου διπλού - και μίας ακόμα νίκης στη Σκωτία - μέσα σε 2 λεπτά γκρεμίστηκαν τα πάντα.

Ναι αυτός ήταν ο χρόνος και ίσως και λίγο λιγότερο. Το διάστημα από το 62ο λεπτό έως και το 64ο λεπτό και την πρώτη στατική φάση των Σκωτσέζων που επέφερε το μπέρδεμα στην άμυνά μας και το 1-1 ήταν και που αποτέλεσε το σημείο - κλειδί. Εκεί ουσιαστικά χάθηκε το παιχνίδι για την Εθνική μας.

Όταν ο Τζολάκης έκανε το λάθος στη φάση του 3-1 ήταν που ο αγώνας είχε κριθεί γιατί πολύ απλά η Εθνική μας ενώ έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι έως το γκολ του Τσιμίκα μετά τα έκανε όλα ανάποδα και έγειρε η πλάστιγγα υπέρ των Σκωτσέζων. Όχι πως δεν ήταν λάθος για την κλάση του Τζολάκη αλλά σε συνολικό επίπεδο δεν της άλλαξε τόσα πολλά της Ελλάδας.

Οι δύο φάσεις που θα είχαν αλλάξει τον αγώνα και οι στατικές φάσεις

Η Ελλάδα προτού φτάσει σε αυτό το 0-1 είχε τουλάχιστον 2 πολύ μεγάλες φάσεις για να σκοράρει νωρίτερα. Εάν ο Παυλίδης στο 8' είχε προλάβει να βάλει το πόδι του προ κενής εστίας ή εάν ο Μασούρας είχε σκοράρει από θέση βολής στο 54' θα άλλαζε ο αγώνας και μάλιστα νωρίτερα.

Η Εθνική μας πήρε κακό βαθμό στις στατικές φάσεις των Σκωτσέζων. Δέχθηκε 2 γκολ έπειτα από ένα κόρνερ και ένα φάουλ και ενώ το τρίτο τέρμα που δέχεται είναι γιατί ο Τζολάκης πήγε να κρατήσει τη μπάλα ώστε να μην βγει κόρνερ.

Κρίμα για την προσπάθεια της Εθνικής. Σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα άξιζε να προηγείται στο σκορ πολύ πιο νωρίς από το 0-1 του Κώστα Τσιμίκα. Η μη αντίδρασή της ή εάν προτιμάτε η λανθασμένη αντίδρασή της έπειτα από το γκολ του Έλληνα μπακ έφεραν αυτήν την ήττα.

Η Ελλάδα από την άλλη δεν γίνεται να τα παρατήσει και ας είναι στα... σχοινιά και δεν πρόκειται να το κάνει. Και αυτό παρότι έχει πλέον 2 κολλητές ήττες και έχει μπροστά της τον εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία που στα χαρτιά θα είναι πιο δύσκολος από τους Σκωτσέζους. Οι διεθνείς πάντως θεωρούν πως όλα ακόμα παίζονται - και ενώ στάθηκαν στο ότι έκαναν καλό παιχνίδι - και μένει να φανεί το τι αγωνιστικό πρόσωπο θα βγάλει η Ελλάδα και τι θα διεκδικήσει την Κυριακή από τους Δανούς.

Υ.Γ. Πολλά μπράβο στον κόσμο της Εθνικής μας. Υπήρχαν φίλοι της που ταξίδεψαν από ΗΠΑ, Αυστραλία και άλλες χώρες και μετά τέλος της αναμέτρησης χειροκρότησαν τους διεθνείς μας παρά την ήττα τους.