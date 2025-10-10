Ο διεθνής επιθετικός μετά το πέρας του αγώνα είχε πρήξιμο στο πόδι του από χτύπημα αντιπάλου και ήταν βέβαιος ότι του έγινε πέναλτι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ, Δημήτρης Τομαράς.

Οι διεθνείς μας μετά τον αγώνα απέναντι στη Σκωτία φυσικά και ήταν ιδιαίτερα στεναχωρημένοι από την απώλεια του αγώνα. Αυτό το 3-1 από τους Σκωτσέζους δημιούργησε μία δύσκολη βραδιά για την Εθνική Ελλάδας . Πάντως μετά τον αγώνα υπήρχε και η περίπτωση με το πρησμένο πόδι του Φώτη Ιωαννίδη έπειτα από πάτημα αντιπάλου του. Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας ήταν βέβαιος ότι του έγινε πέναλτι στη φάση αυτή ενώ υπήρξε και σχετική συζήτηση στις τάξεις της Εθνικής μας για το εάν ήταν ή όχι παράβαση.