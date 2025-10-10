Σκωτία - Ελλάδα: Το πρησμένο πόδι του Ιωαννίδη και η συζήτηση για το εάν του έγινε πέναλτι ή όχι
Οι διεθνείς μας μετά τον αγώνα απέναντι στη Σκωτία φυσικά και ήταν ιδιαίτερα στεναχωρημένοι από την απώλεια του αγώνα. Αυτό το 3-1 από τους Σκωτσέζους δημιούργησε μία δύσκολη βραδιά για την Εθνική Ελλάδας. Πάντως μετά τον αγώνα υπήρχε και η περίπτωση με το πρησμένο πόδι του Φώτη Ιωαννίδη έπειτα από πάτημα αντιπάλου του. Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας ήταν βέβαιος ότι του έγινε πέναλτι στη φάση αυτή ενώ υπήρξε και σχετική συζήτηση στις τάξεις της Εθνικής μας για το εάν ήταν ή όχι παράβαση.
Υπήρξαν άλλωστε και οι δηλώσεις του Ζαφείρη για την κίτρινη που δέχθηκε. Φυσικά σε πρώτο πλάνο ήταν το αποτέλεσμα της Γλασκώβης, πλην όμως η φάση αυτή του Ιωαννίδη ήταν μία εξ αυτών που σχολιάστηκε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.