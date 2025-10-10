Η Εθνική μας ομάδα παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ ηττήθηκε στην Γλασκώβη από την Σκωτία με 3-1. Η Εθνική πλέον την Κυριακή το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα παίξει στην Κοπεγχάγη το τελευταίο της χαρτί κόντρα στην Δανία (21:45).

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Εθνική ομάδα. Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ στην Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία, έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο χάνοντας με 3-1. Πλέον η Ελλάδα την Κυριακή θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη για το ματς με την Δανία (21:45) θέλοντας μόνο τη νίκη για να παλέψει έστω και για την 2η θέση.

Η αναμέτρηση με τους Δανούς θα διεξαχθεί στο Πάρκεν και όπως αναφέραμε η Εθνική πηγαίνει έχοντας ως στόχο μόνο το τρίποντο.

Η τρίτη αγωνιστική 9/10

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Βαθμολογία (3 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Δανία 9-0 7

2. Σκωτία 5-1 7

3. Ελλάδα 6-7 3

4. Λευκορωσία 1-13 0

Η τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία - Λευκορωσία 19.00

Δανία - Ελλάδα 21.45

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 21.45

Ελλάδα - Σκωτία 21.45

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45