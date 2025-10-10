Εθνική ομάδα: Ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η Εθνική ομάδα. Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρότι βρέθηκε μπροστά στο σκορ στην Γλασκώβη κόντρα στην Σκωτία, έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο χάνοντας με 3-1. Πλέον η Ελλάδα την Κυριακή θα βρεθεί στην Κοπεγχάγη για το ματς με την Δανία (21:45) θέλοντας μόνο τη νίκη για να παλέψει έστω και για την 2η θέση.
Η αναμέτρηση με τους Δανούς θα διεξαχθεί στο Πάρκεν και όπως αναφέραμε η Εθνική πηγαίνει έχοντας ως στόχο μόνο το τρίποντο.
Η τρίτη αγωνιστική 9/10
Σκωτία - Ελλάδα 3-1
Λευκορωσία - Δανία 0-6
Βαθμολογία (3 αγώνες)
ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.
1. Δανία 9-0 7
2. Σκωτία 5-1 7
3. Ελλάδα 6-7 3
4. Λευκορωσία 1-13 0
Η τέταρτη αγωνιστική 12/10
Σκωτία - Λευκορωσία 19.00
Δανία - Ελλάδα 21.45
Η πέμπτη αγωνιστική 15/11
Δανία - Λευκορωσία 21.45
Ελλάδα - Σκωτία 21.45
Η έκτη αγωνιστική 18/11
Σκωτία - Δανία 21.45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45
