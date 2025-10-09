Σκωτία - Ελλάδα: Ο Τσιμίκας με το πρώτο γκολ έδωσε το προβάδισμα στην Εθνική
Η ανώτερη Εθνική έπαιζε με υπομονή και βρήκε το γκολ στο 62' κόντρα στη Σκωτία.
Σκόρερ ο Κώστας Τσιμίκας. Ο 29χρονος αριστερός μπακ της Ρόμα στην 44η εμφάνισή του πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη γαλανόλευκη κι άνοιξε το σκορ στη Γλασκώβη.
Σε κάθετη του Μασούρα, ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Παυλίδης εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και στην επαναφορά ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ.
Δείτε το γκολ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.