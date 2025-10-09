Ο Τσιμίκας στο 62' έκανε το 1-0 για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία.

Η ανώτερη Εθνική έπαιζε με υπομονή και βρήκε το γκολ στο 62' κόντρα στη Σκωτία.

Σκόρερ ο Κώστας Τσιμίκας. Ο 29χρονος αριστερός μπακ της Ρόμα στην 44η εμφάνισή του πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη γαλανόλευκη κι άνοιξε το σκορ στη Γλασκώβη.

Σε κάθετη του Μασούρα, ο Τζόλης πέρασε την μπάλα στον Μπακασέτα, ο οποίος έκανε το γύρισμα, ο Παυλίδης εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και στην επαναφορά ο Τσιμίκας άνοιξε το σκορ με δεξί σουτ.

Δείτε το γκολ.