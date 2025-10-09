Μια ανάσα από το 0-1 βρέθηκε στο 8' η Εθνική μας ομάδα με τον Παυλίδη να μην μπορεί να σκοράρει προ κενής εστίας από το ένα μέτρο.

Δύο λεπτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Εθνικής με την Σκωτία και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα στο 8' οι Τζόλης, Μπακασέτας συνδυάστηκαν εξαιρετικά, ο αρχηγός έδωσε έτοιμο γκολ στον Παυλίδη που δεν κατάφερε από το ένα μέτρο προ κενής εστίας να σκοράρει.