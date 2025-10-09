Σκωτία – Ελλάδα: Ανεπανάληπτη ευκαιρία του Παυλίδη, το έχασε από το ένα μέτρο (vid)
Μια ανάσα από το 0-1 βρέθηκε στο 8' η Εθνική μας ομάδα με τον Παυλίδη να μην μπορεί να σκοράρει προ κενής εστίας από το ένα μέτρο.
Δύο λεπτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Εθνικής με την Σκωτία και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχασε μοναδική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα στο 8' οι Τζόλης, Μπακασέτας συνδυάστηκαν εξαιρετικά, ο αρχηγός έδωσε έτοιμο γκολ στον Παυλίδη που δεν κατάφερε από το ένα μέτρο προ κενής εστίας να σκοράρει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.