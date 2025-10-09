Οι οπαδοί της Εθνικής ομάδας στο Χάμπτεν Παρκ ζήτησαν δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών. Αποστολή στη Γλασκώβη Δημήτρης Τομαράς.

Οι Έλληνες οπαδοί έχουν δυναμική παρουσία στο ματς με τη Σκωτία.

Περισσότεροι από το 2.000 φίλοι της Εθνικής βρίσκονται στο Χάμπτεν Παρκ, έχουν δημιουργήσει ωραία ατμόσφαιρα, ενώ με πανό έστειλαν και μήνυμα για την τραγωδία των Τεμπών, ζητώντας δικαιοσύνη.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες με τους Έλληνες οπαδούς