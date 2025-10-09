Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η Εθνική πρέπει να κάνει ακόμα καλύτερη εμφάνιση από τον Μάρτιο για να πάρει τη νίκη. Αποστολή στη Γλασκώβη Δημήτρης Τομαράς.

Ο τεχνικός της Εθνικής Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στον Alpha πριν το ματς με τη Σκωτία και τόνισε ότι η νίκη είναι μονόδρομος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καταρχάς σε σχέση με τη Δανία δεν κάναμε καλό ματς. Πρέπει να αλάξουμε πολλά πράγματα. Όσον αφορά το ματς του Μαρτίου, τώρα είναι άλλες οι συνθήκες, διαφορετική η σημασία του αγώνα. Πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι κόντρα σε μία καλή ομάδα. Πρέπει να παίξουμε ίσως και καλύτερα από τον Μάρτιο για να πάρουμε τη νίκη. Είναι μονόδρομος η νίκη, λόγω της ήττας από τη Δανία κι έτσι το αντιμετωπίζουμε».

Για την ενδεκάδα: «Ο κάθε προπονητής επιλέγει για να πάρει το παιχνίδι. Ελπίζω ότι τα παιδιά που θα παίξουν θα είναι σε καλή κατάσταση για να πάρουμε τον αγώνα».