Τέσσερα διαφορετικά πρόσωπα έχει η ενδεκάδα της Εθνικής στο ματς με τη Σκωτία, σε σχέση με το παιχνίδι του περασμένου Μαρτίου.

Η Εθνική έπειτα από 200 μέρες επέστρεψε στη Γλασκώβη.

Στην πόλη, όπου στις 23/3/25 σάρωσε τους Σκωτσέζους με 3-0. Η Εθνική φιλοξενείται από τη σκληροτράχηλη ομάδα του Στιβ Κλαρκ στις 21.45 (Alpha) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα συνδιοργανώσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς και το αποψινό ματς, όλοι στη γαλανόλευξη με πρώτο φυσικά τον έμπειρο τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γνωρίζουν ότι είναι ασφαλώς πιο σημαντικό.

Με μία νίκη η Ελλάδα θ' αφήσει την αποψινή αντίπαλό της πίσω στη βαθμολογία και θα πάει στην Κοπεγχάγη, ώστε την ερχόμενη Κυριακή να παίξει τα ρέστα της για την πρώτη θέση και το εισιτήριο για την αμερικανική ήπειρο. Αν η Εθνική δεν καταφέρει να νικήσει δύσκολα θα μπορέσει να προσπεράσει τη Δανία. Σ' αυτή την περίπτωση, τουλάχιστον, θα είναι σημαντικό να μην ηττηθεί στο Χάμπτεν Παρκ, αφού ο δεύτερος θα έχει μία ακόμα ευκαιρία στα μπαράζ του Μαρτίου 2026. Σε κάθε περίπτωση, το αποψινό είναι ένα εξαιρετικά κομβικό ματς σ' αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Διαφορετικό ματς, λοιπόν, το σημερινό και ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές σε σχέση με τον θρίαμβο του Μαρτίου. Ο Γιοβάνοβιτς σ' εκείνο το παιχνίδι δεν δίστασε να κατεβάσει ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας 22,7 έτη! Με τους Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζόλη να κάνουν όργια η Ελλάδα επικράτησε άνετα 3-0.

Ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-0 στο 20' σε ασίστ του Βαγιαννίδη. Στο 42' ο άσος του ΠΑΟΚ σέρβιρε στον Καρέτσα κι αυτός μ' έξοχο αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι για το 2-0. Στο 46' ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Τζόλη κι αυτός διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Τα νέα πρόσωπα είναι ο Τσιμίκας αντί του Γιαννούλη, ο Κουρμπέλης στη θέση του Μουζακίτη, ο Μπακασέτας αντί του Κωνσταντέλια και ο Μασούρας αντί του Καρέτσα.

Η ενδεκάδα απόψε: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας, Τζόλης, Μπακασέτας, Παυλίδης.

Η σύνθεση της Ελλάδας τον Μάρτιο: Τζολάκης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης, Μουζακίτης (82' Γαλανόπουλος), Κωνσταντέλιας (73' Πέλκας), Καρέτσας (73' Μασούρας), Τζόλης (90' Ρέτσος), Παυλίδης (82' Ιωαννίδης).