Η Ελλάδα μετράει τέσσερα στα τέσσερα εκτός έδρας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Όλες οι νίκες είναι στη βόρεια Ευρώπη.

Η Εθνική επιστρέφει στη Σκωτία, 6,5 μήνες μετά τον θρίαμβο στο Χάμπτεν Παρκ.

Τότε, τα «μωρά» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ισοπέδωσαν τους Σκωτσέζους με 3-0 και κέρδισαν το εισιτήριο για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Τώρα, το διακύβευμα είναι πιο σημαντικό. Η Εθνική θέλει τη νίκη για να έχει πιθανότητες για την πρώτη θέση και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Ακόμα και αν δεν πάρει το εισιτήριο η γαλανόκευκη, θα είναι σημαντικό να πάρει τη δεύτερη θέση, προκειμένου να έχει μία ακόμα ευκαιρία, μέσω των playoffs που θα γίνουν τον Μάρτιο του 2026.

Ο 63χρονος (8/7/62) Σέρβος τεχνικός έως τώρα έχει το απόλυτο εκτός έδρας! Σε τέσσερα ματς με τον έμπειρο προπονητή στον πάγκο, η Εθνική μετράει μόνο νίκες κι έχει δεχθεί ένα γκολ, ενώ έχει σημειώσει εννέα! Αν εξαιρέσουμε τη Φινλανδία, η οποία στο παρελθόν, βέβαια, μας έκανε πολλές ζημιές, δεν είναι και το πιο απλό να νικήσεις εκτός τις Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία. Στο Γουέμπλεϊ δεν έχουν επικρατήσει πολλές ομάδες, ενώ Σκωτία και Ιρλανδία μπορεί να μην είναι φόβητρα, αλλά πάντα αποτελούν σκληροτράχηλους αντιπάλους κι έχουν δύσκολες έδρες.

Τα αποτελέσματα εκτός έδρας με Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική, όμως, άλωσε τέσσερα κάστρα στη βόρεια Ευρώπη και το βράδυ της Πέμπτης θέλει να συνεχίσει το απόλυτο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο.

23/03/2025 Σκωτία - Ελλάδα 0-3

17/11/2024 Φινλανδία - Ελλάδα 0-2

10/10/2024 Αγγλία - Ελλάδα 1-2

10/09/2024 Ιρλανδία - Ελλάδα 0-2

Γκολάρες με Ιρλανδία

Η αρχή, λοιπόν, έγινε στην Ιρλανδία. Στον πρώτο αγώνα του Γιοβάνοβιτς εκτός έδρας και δεύτερο συνολικά, η Ελλάδα για ένα ημίχρονο δεν είχε καλή απόδοση, αλλά στο δεύτερο έδειξε την ποιοτητά της και πήρε το τρίποντο. Ο Ιωαννίδης με φοβερό τελείωμα με το αριστερό έκανε το 1-0 στο 50' σε ασίστ του Μπακασέτα και στο 87' ο Τζόλης με θαυμάσια ντρίμπλα κι εκτέλεση, πάλι από πάσα του Μπακασέτα, πέτυχε το τελικό 0-2.

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης (67' Πέλκας), Σιώπης (89' Ντόι), Χατζηγιοβάνης (67' Ζαφείρης), Μπακασέτας, Τζόλης (89' Βαγιαννίδης), Ιωαννίδης (89' Παυλίδης).

Γαλανόλευκα «λιοντάρια»

«Λιοντάρια» αποκαλείται η εθνική Αγγλίας, αλλά στις 10 Οκτωβρίου 2024, «λιοντάρια» ήταν οι Έλληνες διεθνείς. Έκαναν μία τρομερή εμφάνιση στο Γουέμπλεϊ, μία μέρα μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Μπάλντοκ κι επικράτησαν 2-1.

Η Εθνική προηγήθηκε στο 49' με τον Παυλίδη σε ασίστ του Κουλιεράκη, ο Μπέλινχαμ ισοφάρισε στο 87', αλλά ο Παυλίδης από ενέργεια του Πέλκα διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στις καθυστερήσεις, ενώ η Εθνική είχε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν ως οφσάιντ.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Γιαννούλης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σιώπης (65' Ζαφείρης), Κουρμπέλης (74' Μάνταλος), Μπακασέτας (85' Βαγιαννίδης), Τζόλης (85' Κωνσταντέλιας), Μασούρας (66' Πέλκας), Παυλίδης.

Καθάρισε σε 5'

Η Ελλάδα απογοητευμένη από την εντός έδρας ήττα από την Αγγλία, ταξίδεψε στη Φινλανδία για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Η Εθνική δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο τελείωσε το ματς σε πέντε λεπτά. Στο 52' από φοβερή κάθετη του Κουλιεράκη, ο Μπακασέτας μ' εκπληκτική εκτέλεση άνοιξε το σκορ και στο 56' ο Τζόλης από τα 40 μέτρα, έπιασε ένα απίθανο σουτ, μετά την απομάκρυνση και την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ κι έγραψε το τελικό 2-0.

Η σύνθεση της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρότα, Μάνταλος (87' Ρέτσος), Κουρμπέλης (90' Μουζακίτης), Μπακασέτας (75' Πέλκας), Τζόλης (87' Γιαννούλης), Μασούρας (75' Σιώπης), Παυλίδης.

Παρέλαση στη Γλασκώβη

Η Ελλάδα στις 23 Μαρτίου 2025 πήγε να παίξει στο Χάμπτεν Παρκ με τη Σκωτία. Στη ρεβάνς της ήττας με 1-0 στο Φάληρο λίγες μέρες νωρίτερα. Στόχος η άνοδος στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Ο Γιοβάνοβιτς δεν δίστασε να κατεβάσει ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας 22,7 έτη. Με τους Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζόλη να κάνουν όργια η Ελλάδα επικράτησε άνετα 3-0.

Ο Κωνσταντέλιας έκανε το 1-0 στο 20' σε ασίστ του Βαγιαννίδη. Στο 42' ο άσος του ΠΑΟΚ σέρβιρε στον Καρέτσα κι αυτός μ' έξοχο αριστερό πλασέ έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι για το 2-0. Στο 46' ο Κωνσταντέλιας έκλεψε, έβγαλε εξαιρετική κάθετη στον Τζόλη κι αυτός διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Τζολάκης, Γιαννούλης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης, Μουζακίτης (82' Γαλανόπουλος), Κωνσταντέλιας (73' Πέλκας), Καρέτσας (73' Μασούρας), Τζόλης (90' Ρέτσος), Παυλίδης (82' Ιωαννίδης).