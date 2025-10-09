Μπόρχα Ιγκλέσιας: «Μακάρι να ακυρωθεί ένα γκολ μου, αν είναι κάποιος να μπει στο γήπεδο με σημαία της Παλαιστίνης»

Για ακόμη μια φορά, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας χρησιμοποίησε άριστα το ποδοσφαιρικό του βήμα, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας δεν έχει σκοράρει στις μόλις δύο συμμετοχές του με την εθνική Ισπανίας. Για εκείνον όμως, κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά.

Ο επιθετικός της Θέλτα επέστρεψε στις κλήσεις της Ρόχα εν όψει των αναμετρήσεων με τη Γεωργία και τη Βουλγαρία και τόνισε πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο, αν τα πράγματα εντός της Ομοσπονδίας δεν αλλάξουν. Αυτή ήταν μια σαφής αναφορά στην υπόθεση Ρουμπιάλες - Ερμόσο που ταρακούνησε την RFEF. Και ο Ιγκλέσιας δεν δίστασε να μιλήσει για αυτή.

Όπως δεν δίστασε να μιλήσει και για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. «Αυτό που εύχομαι είναι την ώρα που πάω να σουτάρω να εμφανιστεί κάποιος στο γήπεδο και να σηκώσει τη σημαία της Παλαιστίνης και να ακυρωθεί το γκολ. Αν αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην υπόθεση της Παλαιστίνης, τότε ελπίζω να συμβεί», είπε ο Ιγκλέσιας.

Ο Ισπανός σέντερ φορ έχει πολλάκις αναφερθεί σε φλέγοντα ζητήματα τα οποία οι ποδοσφαιριστές συνήθως αρνούνται να θίξουν, όπως η γενοκτονία στην Παλαιστίνη ή η ομοφυλοφιλία στο ποδόσφαιρο. Όσον αφορά στο τελευταίο κομμάτι μάλιστα, πριν λίγο καιρό είχε βάψει τα νύχια του για να «ενοχλήσει» τους ανεγκέφαλους που του επιτίθεντο με ομοφοβικά σχόλια.