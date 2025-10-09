Ο άσος της Χαρτς Αλέξανδρος Κυζιρίδης μίλησε στους Galacticos για τη μάχη της Εθνικής με τη Σκωτία.

Στη Σκωτία κάνει πλέον καριέρα ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Ο γεννημένος στις 16/9/00 εξτρέμ από τη Σκύδρα, βρίσκεται από το καλοκαίρι στο Εδιμβούργο και τη Χαρτς, με την οποία υπέγραψε έως το 2028 κι έχει κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα με 4 γκολ και 4 ασίστ σε 10 συμμετοχές.

Ο Κυζιρίδης, ο οποίος έπαιξε στην Ελλάδα σε Βέροια, Βόλο, Ηρακλή και Παναιτωλικό, το καλοκαίρι του 2020 μετακόμισε στο εξωτερικό και πριν τη Χαρτς έπαιξε στη Σλοβενία για τη Μούρα, στη Σλοβακία για τις Μιχαλόβτσε, Βιόν και στην Ουγγαλία για τη Ντέμπρετσεν. Ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Σκωτία, ο Γιάννης Σαπουντζάκης, επισκέφθηκε τον Κυζιρίδη στο Εδιμβούργο, την έδρα της Χαρτς και ο ταλαντούχος εξτρέμ μίλησε στους Galacticos για την αποψινή μάχη της Εθνικής με τη Σκωτία.

«Οι Σκωτσέζοι το ζουν το ματς, το περιμένουν πως και πως και μου κάνουν ήδη καζούρα ότι θα χάσουμε. Κρατάω χαμηλό καλάθι, ξέρω τι θα γίνει κι ότι χαρούμενοι θα είμαστε εμείς. Ανυπομονώ να πάω τη Δευτέρα μετά το ρεπό και να αρχίσω εγώ την καζούρα», είπε ο Κυζιρίδης και στάθηκε και στην απόφαση να αγωνιστεί στη Χαρτς.

«Είναι πολύ ωραίο το Εδιμβούργο, η ομάδα είναι τρομερή, έχεις τα εφόδια να πετύχεις εδώ. Φοβερό το συναίσθημα να παίζεις στο γεμάτο γήπεδο της Χαρτς. Ήθελα να παίζω, στην Ελλάδα δεν συνέβαινε αυτό και ήταν εύκολη η απόφαση να φύγω. Δεν είχα τότε πρόταση από κάποια ελληνική ομάδα, αλλά τώρα είμαι αφοσιωμένος στο εξωτερικό».



