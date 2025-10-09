Το παράδοξο της Εθνικής μας ομάδας

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το δύσκολο ματς της Εθνικής μας στην Γλασκόβη και για το πόσο περίπλοκα έγιναν τα πράγματα μετά την ήττα από την Δανία.

Η Εθνική μας έχει απόψε μια δύσκολη δουλειά την Γλασκόβη όπου αντιμετωπίζει την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Η Εθνική μας παίζει απόψε πολλές από τις πιθανότητες της για να τερματίσει τουλάχιστον στην δεύτερη θέση. Αν κάνει αποτέλεσμα εκεί, έχει την δεύτερη θέση στο χέρι της, καθώς περιμένει τους Σκοτσέζους στην Αθήνα, και θα πάει στην Δανία την Κυριακή να διεκδικήσει την πρωτιά. Αν χάσει στο Χάμπντεν Πάρκ θα έχει απλά μαθηματικές ελπίδες. Δηλαδή για να προκριθεί θα χρειαστεί θαύματα. Για να βρεθεί ως τρίτη στα μπαράζ του Μαρτίου θα πρέπει να έχει την καλύτερη θέση στο FIFA Ranking από όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες που δεν θα έχουν προκριθεί στο μουντιάλ ή δεν θα έχουν τερματίσει δεύτερες στους ομίλους των προκριματικών τους: είναι δύσκολο.

Τα παλιότερα δυσάρεστα

Η ήττα από την Δανία στο Καραϊσκάκη περιέπλεξε ποικιλοτρόπως την προσπάθεια της Εθνικής να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ. Η Εθνική μας έχασε από τους Δανούς και μια ήττα εντός έδρας σε έναν όμιλο στον οποίο υπάρχουν μόλις τέσσερις ομάδες είναι προφανώς μεγάλο πρόβλημα, διότι για να την σβήσεις πρέπει να κερδίσεις εκτός έδρας ή την Δανία ή την Σκωτία - φυσικά δεν πρέπει να στραβοπατήσεις και με τους Λευκορώσους τους οποίους θα κερδίσουν όλοι: οι Σκωτσέζοι τα κατάφεραν ήδη εκτός έδρας. Το μεγάλο όμως ερωτηματικό είναι κατά πόσο η κακή εμφάνιση της Εθνικής στο ματς με τους Δανούς έχει κλονίσει αυτό που έμοιαζε να είναι πριν από το παιχνίδι αυτό το μεγαλύτερο όπλο της. Δηλαδή η σιγουριά της ότι προόδευσε και είναι έτοιμη για μια μεγάλη πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.

Η Εθνική μας έφτασε στο ματς με την Δανία με μεγάλο αέρα στα πανιά της. Οι καλές εμφανίσεις της στα φιλικά του καλοκαιριού με αντιπάλους όπως η Σλοβακία και Βουλγαρία (που δεν είναι ευρωπαϊκά αμελητέες ποσότητες), η δεύτερη θέση στον όμιλο του Νations League και η προαγωγή της στην πρώτη κατηγορία και κυρίως οι νίκες εκτός έδρας σ’ αυτή τη διοργάνωση με την Αγγλία και την Σκωτία στο μπαράζ, έδειχναν ότι η ομάδα έχει κάνει αυτό το βήμα μπροστά το οποίο περιμέναμε χρόνια. Με την Δανία υπήρξε πισωγύρισμα. Όχι γιατί η Εθνική μας έχασε. Αλλά γιατί η συνολική της εικόνα θύμισε πολλά παλιότερα δυσάρεστα.

Της συμβαίνει ιστορικά συχνά

Τώρα που πέρασε καιρός από το ματς με την Δανία και μπορώ να δω λίγο πιο ψύχραιμα τα πράγματα, αυτό που συνέβη στο ματς εκείνο είναι μια κλασσικά επαναλαμβανόμενη ιστορία όταν μιλάμε για την Εθνική Ελλάδος. Οι περιπτώσεις που η Εθνική μας φτάνει σε ένα παιχνίδι με ένα δυνατό αντίπαλο πιστεύοντας ότι είναι σε θέση να τον κερδίσει και στο τέλος πληρώνει κυρίως τον ενθουσιασμό της είναι πάρα πολλές. Μικρός ήμουνα και θυμάμαι την πικρή εκείνη ήττα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τους Ιταλούς - ήττα που μας είχε στοιχίσει μια θέση στα τελικά του Μουντιάλ του 1982. Η ομάδα του Αλκετά Παναγούλια είχε κερδίσει τους Δανούς στην Κοπεγχάγη και περίμενε τους Ιταλούς του Μπέαρζοτ για να αποδείξει ότι η συμμετοχή της στα τελικά του Εuro του 1980 μόνο τυχαία δεν ήταν. Έχασε με τα χέρια κάτω 0-2. Το ίδιο έπαθε χρόνια αργότερα από την Ουγγαρία: πήγε στη Βουδαπέστη κουβαλώντας ένα καλό σερί αποτελεσμάτων για να κάνει μια νίκη επί των αδιάφορων γηπεδούχων που θα της έδινε πρόκριση για τα τελικά του Euro1988 κι έχασε 3-0. Το ίδιο της έχει συμβεί και στο αξέχαστο ματς με τους Δανούς το 1997: χρειαζόταν να νικήσει για να προκριθεί, τους σφυροκόπησε, δεν βρήκε γκολ και δεν πήγε στο μουντιάλ του 1998. Και υπάρχουν φυσικά κι άλλα.

Αυτό που έπαθε η ομάδα του Γιοβάνοβιτς από την Δανία τον Σεπτέμβρη στο Καραϊσκάκη είναι αρκετά συμβατό με την γενικότερη ιστορία της. Μια ανάλογη ήττα ήταν κι αυτή με την Αγγλία εντός έδρας τον καιρό του Γιοβάνοβιτς: η νίκη στο Γουέμπλεϊ, δεν είχε στην Αθήνα την συνέχεια που περιμέναμε. Αν η Εθνική μας είχε κερδίσει εκείνο το ματς, θα είχε κερδίσει και τον όμιλο του Nations League και σήμερα θα είχε το εισιτήριο για τα μπαράζ στο χέρι ανεξάρτητα από το τι θα έκανε στον προκριματικό όμιλο.

Ένα αληθινά κακό παιγνίδι

Η ερώτηση είναι αν σήμερα θα υπάρχει αντίδραση. Η ήττα από την Δανία ήρθε σίγουρα και ως αποτέλεσμα μιας κακής εκτίμησης για την δυσκολία του παιχνιδιού και την αξία του αντιπάλου: την Εθνική κοίμισαν όχι μόνο τα δικά της αποτελέσματα αλλά και η ισοπαλία των Δανών με τους Σκωτσέζους στην πρεμιέρα. Αλλά προέκυψε και γιατί υπήρξαν σοβαρές αγωνιστικές αδυναμίες. Η μεσαία γραμμή με Κουρμπέλη - Ζαφείρη - Κωνσταντέλια υπέφερε το οργανωμένο πρέσινγκ των Δανών. Η άμυνα δεν ήταν ό,τι καλύτερο καθώς εκείνο το εφιαλτικό βράδυ ειδικά ο Τσιμίκας είχε πληρώσει την έλλειψη παιχνιδιών με την Λίβερπουλ. Η μπάλα δεν έφτανε στην επίθεση: ο Τζόλης και ο Καρέτσας απενεργοποιήθηκαν, ο Παυλίδης ήταν σα να μην έχει αγωνιστεί. Το αρχικό σχήμα με την ταυτόχρονη παρουσία των Κωνσταντέλια, Τζόλη, Καρέτσα, Παυλίδη αποδείχτηκε λάθος για την περίσταση. Οι δε αλλαγές του Γιοβάνοβιτς έκαναν μάλλον την ομάδα χειρότερη: στο τέλος η Εθνική μας είχε γλιτώσει από μια συντριβή.

Μετά από τέτοια παιχνίδια προκύπτει πάντα μια ερώτηση: αν η ομάδα πρέπει να αλλάξει διότι δεν ανταποκρίθηκε στην δυσκολία του προηγούμενου παιχνιδιού ή αν ο προπονητής πρέπει να χρησιμοποιήσει στο επόμενο ματς τους ίδιους βασικούς δείχνοντας τους εμπιστοσύνη και περιμένοντας από αυτούς ανταπόκριση. Αυτό νομίζω ότι ταλαιπωρεί τον Ιβάν, που είπε μεν ότι χρειάζεται να αλλάξουν όλα, αλλά νομίζω πως η δήλωση είχε να κάνει πιο πολύ με την προσέγγιση του ματς παρά με την σύνθεση. Που περιμένω πάντως να είναι ως προς κάποια πράγματα διαφορετική. Ισως αριστερά στην άμυνα είναι ο Γιαννούλης. Ισως ο Σιώπης βρεθεί δίπλα στον Κουρμπέλη με τον Ζαφείρη ελεύθερο. Πιθανότατα να βρεθεί στην γραμμή των εξτρέμ ο Κωνσταντέλιας αν ο Καρέτσας, που είχε μια ίωση, δεν είναι εντελώς καλά. Κι ο Γιοβάνοβιτς σίγουρα έχει στο μυαλό του και τους Μπακασέτα και Ιωαννίδη. Δεν θα κάνει βέβαια τόσες αλλαγές. Αλλά κάτι θα αλλάξει.

Θα είναι υποψιασμένοι

Η Σκωτία δεν είναι Δανία και ευτυχώς. Δεν έχει την μεσοεπιθετική ποιότητα των Δανών: θυμίζω πως αυτοί έχουν τον Ντάμσγκαρντ που αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ, τον Χόιλουντ που βρήκε την υγεία του στην Νάπολι, τον Μπίρεθ που τιμά την φανέλα της Μονακό και άλλους. Αλλά και οι Σκωτσέζοι έχουν αρετές. Παίζονται πολύ οργανωμένα στην άμυνα απέσπασαν μία ισοπαλία (0-0) στην Κοπεγχάγη – αυτό το αποτέλεσμα τους δίνει ένα σημαντικό βαθμολογικό αβαντάζ έναντι της Εθνικής μας. Ο κόουτς Κλαρκ αγαπάει την άμυνα. Η Εθνική μας τους διέλυσε στη Γλασκόβη στις 23 του περασμένοι Μαρτίου, αλλά αυτό σημαίνει απλά ότι θα είναι περισσότερο υποψιασμένοι. Κι ο Κλαρκ είπε χθες ότι σε εκείνο το παιγνίδι έκανε κακό η νίκη της ομάδας του στο ματς με την Εθνική μας στην Αθήνα. Κι ότι τότε ο ΜακΤόμινεϊ και οι συμπαίκτες του είχαν προβλήματα κόπωσης – δεν κατάλαβα ακριβώς από τι, αφού τέσσερεις μέρες πριν στο Καραϊσκάκη μια χαρά ένταση είχαν.

Αποτέλεσμα που σκληραίνει

Εκείνο το νικηφόρο ματς θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πρέπει να είναι οδηγός για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Χάρη στην εμφάνιση που είχε κάνει τότε η Εθνική μας είχε φουντώσει και το ενδιαφέρον του κόσμου για τις περιπέτειες της. Ένας βασικός λόγος είναι ότι εκεί χρησιμοποιήθηκαν στην βασική εντεκάδα πολλά νέα παιδιά. Τότε πιστέψαμε πως έγινε πραγματικότητα το μόνιμο όνειρο ότι κάποια στιγμή θα μπουν σε αυτή την ομάδα ταλαντούχοι πιτσιρικάδες και θα την αλλάξουν. Το παράδοξο αυτής της ομάδας είναι ότι οι πιτσιρικάδες της είναι καλύτεροι παίκτες από τους μεγαλύτερους. Αλλά πιτσιρικάδες χωρίς πείρα προκριματικών Μουντιάλ είναι δύσκολο να κουβαλήσουν μια ομάδα σαν τη δική μας που από τελικά μεγάλων διοργανώσεων λείπει από το 2014. Όταν με την Δανία προέκυψε το μεγάλο πρέπει της νίκης τα παιδιά λύγισαν. Να δούμε απόψε.

Στο αποψινό ματς θα δούμε κάτι απλό: αν τα παιδιά έγιναν στο μεταξύ άντρες. Η ήττα και η κακή εμφάνιση στο ματς με την Δανία είναι αποτέλεσμα που μπορεί να σκληρύνει τους μικρούς. Το χαστούκι ήταν δυνατό, από αυτά που σε προσγειώνουν, αλλά σου ανοίγουν και τα μάτια. Το κακό είναι οτι ένα ανάλογο χαστούκι δέχτηκαν και οι Σκωτσέζοι από την εθνική μας τον περασμένο Μάρτιο: αυτό έφερε την ισοπαλία τους με την Δανία. Είναι απίθανο να τους αιφνιδιάσουμε δεύτερη φορά και για να τους κερδίσουμε πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Αν κρίνω από όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς από τον ίδιο το είδος της δυσκολίας είναι κατανοητό. Να δούμε αν είναι κι από τους παίκτες του. Στο παράδοξο αυτό ματς θα δούμε την Εθνική μας να πρέπει να κερδίσει ένα αντίπαλο με όπλο την ποιότητα της, χωρίς απαραίτητα αυτή να της αρκεί. Για ματς της Εθνικής μας, που πάντα πόνταρε κυρίως στην άμυνα και στην μαχητικότητα της, αυτό είναι σπάνιο.