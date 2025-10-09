Η επικρατέστερη 11άδα του Γιοβάνοβιτς για το Σκωτία - Ελλάδα

Ο Καρέτσας δείχνει αουτσάιντερ για να ξεκινήσει βασικός στο Σκωτία - Ελλάδα με τον Γιοβάνοβιτς να δείχνει να έχει πάρει τις αποφάσεις του για τον αγώνα της Πέμπτης. ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βγάζει το πιο μεγάλο μέρος της προπόνησης της Εθνικής μας την Τετάρτη αλλά όπως διαφαίνεται εάν ο νεαρός μεσοεπιθετικός αγωνιστεί στο Σκωτία - Ελλάδα θα το κάνει ερχόμενος από τον πάγκο και όχι ως βασικός. Από εκεί και πέρα ο έμπειρος τεχνικός δείχνει να έχει κατασταλάξει στις επιλογές του ως προς την 11άδα για το δύσκολο και απαιτητικό ματς απέναντι στους Σκωτσέζους.

Σε επίπεδο φαβορί ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια και στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα είναι οι Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Βαγιαννίδης. Στο κέντρο οι επικρατέστεροι είναι οι Ζαφείρης και Κουρμπέλης και μπροστά τους ο Μπακασέτας. Στα άκρα τα φαβορί για να ξεκινήσουν είναι οι Τζόλης και Μασούρας και ο βασικός σέντερ φορ αναμένεται να είναι ο Παυλίδης. Για τα διλήμματα του τεχνικού επιτελείου έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta.

Οι εκλεκτοί του κόουτς Γιοβάνοβιτς για τους 2 αγώνες απέναντι σε Σκωτία και Δανία είναι οι: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Γιάννης Μιχαηλίδης (που πήρε τη θέση του Ρέτσου), Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας και Τάσος Δουβίκας.