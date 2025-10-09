Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Σκωτία-Ελλάδα και τα υπόλοιπα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του ποδοσφαίρου σήμερα (9/10), ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Σκωτία στη Γλασκώβη.
Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βγάζει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος κι ετοιμάζεται να διεκδικήσει το τρίποντο στη ρεβάνς που είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 ώρα Ελλάδος. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τη συχνότητα του Alpha.
Σπουδαίο παιχνίδι στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης περιμένει και την Αγγλία που τίθεται αντιμέτωπη με την Ουαλία (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα, Τσεχία-Κροατία στο Nova Sports 1, Λευκορωσία-Δανία (Nova Sports 3) και Κύπρος-Βοσνία Ερζεγοβίνη (Νova Sports extra).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Φινλανδία - Λιθουανία (19:00, Nova Sports 1)
- Αγγλία - Ουαλία (21:45, Nova Sports Premier League)
- Τσεχία - Κροατία (21:45, Nova Sports 1)
- Λευκορωσία - Δανία (21:45, Nova Sports 3)
- Κύπρος - Βοσνία (21:45, Nova Sports extra)
- Μάλτα - Ολλανδία (21:45, Nova Sports extra 2)
- Αυστρία - Σαν Μαρίνο (21:45, Nova Sports extra 3)
- Σκωτία - Ελλάδα (21:45, Αlpha)
