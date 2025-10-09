Το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων της ημέρας (9/10) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Σκωτία.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων του ποδοσφαίρου σήμερα (9/10), ξεχωρίζει το ματς ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Σκωτία στη Γλασκώβη.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να βγάζει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος κι ετοιμάζεται να διεκδικήσει το τρίποντο στη ρεβάνς που είναι προγραμματισμένη για τις 21:45 ώρα Ελλάδος. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τη συχνότητα του Alpha.

Σπουδαίο παιχνίδι στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης περιμένει και την Αγγλία που τίθεται αντιμέτωπη με την Ουαλία (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα, Τσεχία-Κροατία στο Nova Sports 1, Λευκορωσία-Δανία (Nova Sports 3) και Κύπρος-Βοσνία Ερζεγοβίνη (Νova Sports extra).

Οι μεταδόσεις της ημέρας