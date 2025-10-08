Σκωτία - Ελλάδα: Το Gazzetta στο Χάμπτεν Παρκ και στην τελευταία προπόνηση της Ελλάδας
Την τελευταία της προπόνηση επί σκωτσέζικου εδάφους έκανε το βράδυ της Τετάρτης η Εθνική μας ομάδα. Πλην του Καρέτσα που έκανε το πιο μεγάλο κομμάτι της προπόνησης (του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος) άλλες αγωνιστικές αμφιβολίες από πλευράς της Ελλάδας δεν υπάρχουν για τον αγώνα με τη Σκωτία. Για τον δε Καρέτσα εκτιμάται πως εάν χρειαστεί θα έρθει από τον πάγκο για αυτήν την αναμέτρηση. Δείτε πιο κάτω τα βίντεο του Gazzetta από το Χάμπτεν Παρκ.
🇬🇷🙌 Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής στο «Χάμπντεν Παρκ»
📍Αποστολή στη Γλασκώβη: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/DQY6BZLUSQ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
🔵⚪️🙌 Το Gazzetta στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης μια μέρα πριν την αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας με την Σκωτία pic.twitter.com/6bEFHfMF3L— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
