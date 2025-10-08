Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Σκωτία το βράδυ της Πέμπτης και το Gazzetta βρέθηκε στη Γλασκώβη. ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δημήτρης Τομαράς.

Την τελευταία της προπόνηση επί σκωτσέζικου εδάφους έκανε το βράδυ της Τετάρτης η Εθνική μας ομάδα. Πλην του Καρέτσα που έκανε το πιο μεγάλο κομμάτι της προπόνησης (του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος) άλλες αγωνιστικές αμφιβολίες από πλευράς της Ελλάδας δεν υπάρχουν για τον αγώνα με τη Σκωτία. Για τον δε Καρέτσα εκτιμάται πως εάν χρειαστεί θα έρθει από τον πάγκο για αυτήν την αναμέτρηση. Δείτε πιο κάτω τα βίντεο του Gazzetta από το Χάμπτεν Παρκ.

🇬🇷🙌 Το Gazzetta στην προπόνηση της Εθνικής στο «Χάμπντεν Παρκ»



📍Αποστολή στη Γλασκώβη: Δημήτρης Τομαράς pic.twitter.com/DQY6BZLUSQ October 8, 2025