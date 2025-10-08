Παυλίδης: «Σε όλους λείπει ο Μπάλντοκ, να παίξουμε ακόμα καλύτερα με τη Σκωτία»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αναφέρθηκε στις διαφορές του αγώνα με τη Σκωτία πριν έξι μήνες, αλλά και στον Τζορτζ Μπάλντοκ. Αποστολή στη Γλασκώβη Δημήτρης Τομαράς.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Σκωτία, αναφέρθηκε στην προηγούμενη επίσκεψη της Εθνικής και τη νίκη με 3-0, αλλά και στον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής φορ της Μπενφίκα:

Για τα δύο ματς: «Όλοι περιμέναμε να έρθουν σύντομα μετά την ήττα από τη Δανία να έρθουν σύντομα αυτά τα δύο ματς, ώστε να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό».

Για τον προηγούμενο αγώνα στη Σκωτία: «Θα είναι διαφορετικός αγώνας, ήταν ένα καλό ματς, αλλά θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο ματς, ή ακόμα καλύτερο, γιατί τώρα θα είναι πιο προετοιμασμένοι οι αντίπαλοι. Κι αυτό το ματς είναι πιο κρίσιμο».

Για την τραγική είδηση με τον Μπάλντοκ τέτοια περίοδο πέρσι κι αν είναι αφιερωμένο το ματς στον αδικοχαμένο παίκτη: «Σίγουρα θα είναι. Σε κάθε ματς από τότε, τον νιώθουμε δίπλα μας. Σε όλους μας λείπει. Ήταν καλός χαρακτήρας και καλός συμπαίκτης. Είναι δύσκολο ν' απαντάς σε τέτοιες ερωτήσεις, αλλά σαφώς θα παίξουμε και γι' αυτόν».

Για το περιβραχιόνιο: «Ασφαλώς είναι τιμή, αλλά δεν νιώθω εγώ αρχηγός. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος είναι. Όλοι νιώθουμε αρχηγοί στο γήπεδο».