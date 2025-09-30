Δανία: Επιστροφή του Έρικσεν στις κλήσεις της εθνικής εν όψει Ελλάδας

Έρικσεν - Δανία

Τις 24 επιλογές του για τις κρίσιμες αναμετρήσεις κόντρα σε Λευκορωσία και Ελλάδα ανακοίνωσε ο προπονητής της εθνικής Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ.

Όπως και η Ελλάδα, έτσι και η Δανία μετρά αντίστροφα για την επόμενη κρίσιμη στροφή στα προκριματικά του Μουντιάλ. Οι Σκανδιναβοί ανακοίνωσαν τις κλήσεις τους για τις δύο επερχόμενες κρίσιμες «μάχες» τους απέναντι στη Λευκορωσία και τη «γαλανόλευκη» (13/10).

Σε αυτές το χρίσμα από τον Μπράιαν Ρίμερ πήρε και πάλι ο Κρίστιαν Έρικσεν που επιστρέφει στην εθνική μετά από απουσία ενός παραθύρου. Μέσα είναι επίσης και όλα τα δυνατά ονόματα των Δανών, παίκτες όπως ο Χόιλουντ, ο Χιούλμαντ, ο Κρίστενσεν και ο Χόιμπιεργκ.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Δανίας:

Τερματοφύλακες: Κάσπερ Σμάιχελ, Μαντς Χέρμανσεν, Φίλιπ Γιόργκενσεν

Αμυντικοί: Γιόακιμ Άντερσεν, Γιανίκ Βέστεγκαρντ, Αντρέας Κρίστενσεν, Λούκας Χόιγκσμπεργκ, Ράσμους Κρίστενσεν, Αντόν Γκαεΐ, Μαντς Ρέσλεφ, Πάτρικ Ντόργκου, Γιόακιμ Μέλε

Μέσοι: Βίκτορ Φρόχολντ, Πιέρ – Εμίλ Χόιμπιεργκ, Μόρτεν Χιούλμαντ, Κριστιάν Νόργκαρντ, Ματ Οράιλι, Μικέλ Ντάμσγκαρντ, Κριστιάν Έρικσεν, Αντρέας Ντρέιερ

Επιθετικοί: Γκουστάβ Ίσακσεν, Γιόνας Βιντ, Μίκα Μπίρεθ, Ράσμους Χόιλουντ

