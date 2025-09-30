Η εθνική Σκωτίας μπαίνει στην τελική ευθεία για τα κρίσιμα ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Στιβ Κλαρκ ανακοίνωσε τα ονόματα της αποστολής. Στις 9 Οκτωβρίου η Σκωτία αντιμετωπίζει την Ελλάδα και τρεις μέρες μετά τη Λευκορωσία.

Η εθνική Σκωτίας ανακοίνωσε την αποστολή της για τα επικείμενα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Στιβ Κλαρκ να καλεί τους παίκτες για τα ματς με την Ελλάδα (9/10) και τη Λευκορωσία (12/10). Ο Σκωτσέζος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα απουσιών και ετοιμάζει την ομάδα του για δύο κρίσιμα παιχνίδια.

Αναλυτικά η αποστολή της Σκωτίας:

Γκόρντον, Γκαν, Κέλι- Χάνλεϊ, Χέντρι, Χίκι, ΜακΚένα, Ράλστον, Ρόμπερτσον, Σούταρ, Τίρνεϊ-Κρίστι, Φέργκιουσουν, Γκάνον-Ντόακ, Γκίλμουρ, ΜακΓκιν, ΜακΛιν, ΜακΤόμινεϊ, Μίλερ- Τσε Άνταμς, Μπάουι, Ντάικς, Χερστ