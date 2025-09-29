Με Γιαννούλη οι κλήσεις της Εθνικής Ελλάδος για Σκωτία και Δανία

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με την Σκωτία και την Δανία εκτός έδρας.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία και την Δανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της αναφορικά με την πρώτη θέση του ομίλου.

Σ' αυτές δεν υπήρχε κάποια έκπληξη. Μοναδική είδηση ήταν η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος απουσίασε από τις προηγούμενες λόγω τραυματισμού και τώρα πήρε την θέση του Γιώργου Κυριακόπουλου.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου την Σκωτία εκτός έδρας (21:45) για την 3η αγωνιστική και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου την Δανία, επίσης εκτός έδρας (21:45), για την 4η από τις τέσσερις στροφές του ομίλου.