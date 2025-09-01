Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ o Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία και τη Δανία.

Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στα ματς της διακοπής του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ ο διεθνής αριστερός μπακ τέθηκε νοκ άουτ και συνεπώς ανακλήθηκε η κλήση του στο αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα.

Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας, ήταν όπως κάθε φορά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς της Άουγκσμπουργκ και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Η προετοιμασία της Εθνικής θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας (1/9, 18:30), με προπόνηση στου Ρέντη