Εθνική Ελλάδας: Οριστικά νοκ άουτ ο Γιαννούλης για Λευκορωσία και Δανία
Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στα ματς της διακοπής του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ ο διεθνής αριστερός μπακ τέθηκε νοκ άουτ και συνεπώς ανακλήθηκε η κλήση του στο αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα.
Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας, ήταν όπως κάθε φορά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς της Άουγκσμπουργκ και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Η προετοιμασία της Εθνικής θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας (1/9, 18:30), με προπόνηση στου Ρέντη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.