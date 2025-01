Ανάμεσα στις υψηλές προσωπικότητες που έδωσαν το «παρών» στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ήταν και ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Τον είχε συγχαρεί για την εκλογή του και ο Τζάνι Ινφαντίνο δεν έχασε την ευκαιρία να δείξει και έμπρακτα την απόλυτη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος ορκίστηκε και επίσημα 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και ο πρόεδρος της FIFA έδωσε το «παρών» στην τελετή της ορκωμοσίας του.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο άνδρες διατηρούν εξαιρετική σχέση και συνεργάζονται για την καλύτερη δυνατή διεξαγωγή του πρώτου διευρυμένου Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων το καλοκαίρι αλλά και του Μουντιάλ 2026, που θα λάβουν χώρα στις ΗΠΑ. «Συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε! Θα έχουμε ένα σπουδαίο Μουντιάλ και ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής! Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο!», είχε γράψει για τον Τραμπ πριν λίγο καιρό ο Ινφαντίνο.

Not many times you see FIFA presidents attend presidential inaugurations. Gianni Infantino is attending Trump’s inauguration as the country prepares to host the FIFA World Cup and Club World Cup pic.twitter.com/GFvqmO37Jv