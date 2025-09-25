UEFA: Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση για την αποβολή των ομάδων του Ισραήλ
Με τις πιέσεις από τον ΟΗΕ να έχουν πλέον ενταθεί κατά πολύ, η UEFA δεν έχει άλλα... περιθώρια, αναφορικά με την απόφαση σχετικά με την πιθανή αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις.
Οι εξελίξεις πλέον «τρέχουν» και σύμφωνα με τους Times, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποφασιστεί τι μέλλει γενέσθαι, με το δημοσίευμα να τονίζει πως τα περισσότερα μέλη τάσσονται υπέρ της αποβολής. Ουσιαστικά, τα άτομα που πρόκειται να δώσουν... θετική ψήφο στην αποβολή των ισραηλινών ομάδων, θεωρούν πως αυτό είναι το σωστό, από τη στιγμή που και οι ρωσικοί σύλλογοι έχουν αποβληθεί, εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία.
Παράλληλα, αναφέρεται πως ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ισραήλ από την UEFA θα έθετε τη FIFA σε δύσκολη θέση λόγω της στενής σχέσης του προέδρου της, Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος θα ήταν πολύ δυσαρεστημένος με την προοπτική ο Ινφαντίνο και η FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.
Exclusive: UEFA set to take decision next week on suspending Israel - with large majority of executive committee and federations understood to be in favour of a ban. https://t.co/Qm7JPPHzfX— Martyn Ziegler (@martynziegler) September 25, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.