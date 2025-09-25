Σύμφωνα με τους Times, την επόμενη εβδομάδα θα παρθεί από τα μέλη της UEFA η οριστική απόφαση, αναφορικά με την αποβολή ή μη των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις.

Με τις πιέσεις από τον ΟΗΕ να έχουν πλέον ενταθεί κατά πολύ, η UEFA δεν έχει άλλα... περιθώρια, αναφορικά με την απόφαση σχετικά με την πιθανή αποβολή των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις.

Οι εξελίξεις πλέον «τρέχουν» και σύμφωνα με τους Times, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία πρόκειται να συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποφασιστεί τι μέλλει γενέσθαι, με το δημοσίευμα να τονίζει πως τα περισσότερα μέλη τάσσονται υπέρ της αποβολής. Ουσιαστικά, τα άτομα που πρόκειται να δώσουν... θετική ψήφο στην αποβολή των ισραηλινών ομάδων, θεωρούν πως αυτό είναι το σωστό, από τη στιγμή που και οι ρωσικοί σύλλογοι έχουν αποβληθεί, εξαιτίας του πολέμου με την Ουκρανία.

Παράλληλα, αναφέρεται πως ενδεχόμενος αποκλεισμός του Ισραήλ από την UEFA θα έθετε τη FIFA σε δύσκολη θέση λόγω της στενής σχέσης του προέδρου της, Τζάνι Ινφαντίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος θα ήταν πολύ δυσαρεστημένος με την προοπτική ο Ινφαντίνο και η FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.