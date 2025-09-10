Μπαρτσελόνα: Έξαλλοι με Αντσελότι λόγω... Ραφίνια οι Καταλανοί
«Βράζουν» τις τελευταίες ώρες οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα με τον Κάρλο Αντσελότι, παρά το γεγονός πως ο Ιταλός δεν είναι πλέον προπονητής της «μισητής» Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο εκλέκτορας της Εθνικής Βραζιλίας αποφάσισε να καλέσει τον Ραφίνια στα δυο τελευταία παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, τα οποία ωστόσο δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η «Σελεσάο» είχε ήδη κλείσει εισιτήριο για το σπουδαίο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού.
Σε αντίθεση με τον Ραφίνια, ο Αντσελότι δεν κάλεσε τους...Μαδριλένους, Βινίσιους Τζούνιορ, Ροντρίγκο και Έντερ Μιλιτάο, οι οποίοι πέρασαν αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων πολύ πιο ξεκούραστα από τον επιθετικό των Καταλανών. Μάλιστα, η όλη κατάσταση έγινε ακόμη πιο «έντονη» με τη χρησιμοποίηση του Ραφίνια στο πιο δύσκολο γήπεδο της Λατινικής Αμερικής, εκείνο της Βολιβίας, που βρίσκεται στα 4.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.
Ο 28χρονος παίκτης των «μπλαουγκράνα» αγωνίστηκε στο τελευταίο μισάωρο της ήττας με 1-0 των Βραζιλιάνων και στην πρωτεύουσα της Καταλονίας θεωρούν πως ο Αντσελότι κάνει τις επιλογές του με διαφορετικά κριτήρια και σταθμά απέναντι στις δυο μεγάλες ομάδες του ισπανικού ποδοσφαίρου, ευνοώντας την «βασίλισσα».
