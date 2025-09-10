Ο Ιταλός προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας βρίσκεται στο προσκήνιο για τους λάθος λόγους, αφού αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον άσο της Μπαρτσελόνα σε παιχνίδια δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον.

«Βράζουν» τις τελευταίες ώρες οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα με τον Κάρλο Αντσελότι, παρά το γεγονός πως ο Ιταλός δεν είναι πλέον προπονητής της «μισητής» Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο εκλέκτορας της Εθνικής Βραζιλίας αποφάσισε να καλέσει τον Ραφίνια στα δυο τελευταία παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, τα οποία ωστόσο δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς η «Σελεσάο» είχε ήδη κλείσει εισιτήριο για το σπουδαίο ραντεβού του ερχόμενου καλοκαιριού.

Σε αντίθεση με τον Ραφίνια, ο Αντσελότι δεν κάλεσε τους...Μαδριλένους, Βινίσιους Τζούνιορ, Ροντρίγκο και Έντερ Μιλιτάο, οι οποίοι πέρασαν αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων πολύ πιο ξεκούραστα από τον επιθετικό των Καταλανών. Μάλιστα, η όλη κατάσταση έγινε ακόμη πιο «έντονη» με τη χρησιμοποίηση του Ραφίνια στο πιο δύσκολο γήπεδο της Λατινικής Αμερικής, εκείνο της Βολιβίας, που βρίσκεται στα 4.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα.

Ο 28χρονος παίκτης των «μπλαουγκράνα» αγωνίστηκε στο τελευταίο μισάωρο της ήττας με 1-0 των Βραζιλιάνων και στην πρωτεύουσα της Καταλονίας θεωρούν πως ο Αντσελότι κάνει τις επιλογές του με διαφορετικά κριτήρια και σταθμά απέναντι στις δυο μεγάλες ομάδες του ισπανικού ποδοσφαίρου, ευνοώντας την «βασίλισσα».