Η Ανγκόλα επικράτησε με 3-1 του Μαυρίκιου για τα προκριματικά του Μουντιάλ με τον Ζίνι της ΑΕΚ να βρίσκει δίχτυα.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ πέρασε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους και στο 63' με κοντινό πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε το 3-1.

