ΑΕΚ: Ο Ζίνι σκόραρε στη νίκη της Ανγκόλας επί του Μαυρίκιου
Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Ζίνι μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο και βρήκε δίχτυα στη νίκη της Ανγκόλας με 3-1 απέναντι στον Μαυρίκιο.
Η Ανγκόλα επικράτησε με 3-1 του Μαυρίκιου για τα προκριματικά του Μουντιάλ με τον Ζίνι της ΑΕΚ να βρίσκει δίχτυα.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ πέρασε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους και στο 63' με κοντινό πλασέ στην κίνηση διαμόρφωσε το 3-1.
Δείτε το γκολ του Ζίνι:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.