Η Σκωτία πέρασε εύκολα από την Ουγγαρία, επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας και πήρε την πρώτη νίκη της στον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ.

Μετά την ισοπαλία στην Κοπεγχάγη, η Σκωτία πήρε την πρώτη νίκη στον όμιλο, αφού επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας εκτός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά, ωστόσο δεν κατάφεραν να βρουν διαδρόμους για την αντίπαλη εστία. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 29', ώστε οι Σκωτσέζοι να κάνουν την πρώτη καλή τους ευκαιρία, αλλά η προβολή του Τζόνσον πέρασε άουτ. Η Λευκορωσία κατάφερε να γίνει απειλητική και στο 40' πλησίασε στο γκολ. Λάθος στην άμυνα των Σκωτσέζων, αλλά ο Γκαν νίκησε από κοντά με τα πόδια τον Εμπόνγκ. Η απάντηση ήταν άμεση και τρία λεπτά αργότερα η Σκωτία άνοιξε το σκορ. Ο Τσε Άνταμς ήταν στη σωστή θέση και με προβολή στο δεύτερο δοκάρι από κεφαλιά - πάσα του ΜακΤόμινεϊ πέτυχε το 1-0. Δυνατό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους στην επανάληψη, αφού στο 53' ο Λαπούκοφ μπλόκαρε την κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ. Η Σκωτία πίεσε και στο 67' άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά ο Λαπούκοφ είχε τρομερή αντίδραση στο δυνατό τελείωμα του ΜακΤόμινεϊ μέσα από την περιοχή. Ενα λεπτό αργότερα, οι Σκωτσέζοι σφράγισαν το τρίποντο. Από γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα βρήκε στον Βόλκοβ που άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τους φιλοξενούμενους να είναι στην κορυφή του ομίλου μαζί με τους Δανούς.

Η βαθμολογία στον όμιλο

1. Δανία 3-0 4

2. Σκωτία 2-0 4

3. Ελλάδα 5-4 3

4. Λευκορωσία 1-7 0



Αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

08/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Δανία 0-3

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία



Τα κριτήρια ισοβαθμίας

1. Συνολική διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια

4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς

5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς

7. Βαθμολογία Fair Play

8. Κλήρωση



