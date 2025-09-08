Ελίασον: Ανέτοιμος ο επιθετικός της ΑΕΚ, έμεινε εκτός αποστολής για τη Σουηδία
Χωρίς τον Νίκλας Ελίασον έγινε η προετοιμασία της Σουηδίας για το ματς απέναντι στο Κόσοβο στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ δεν συμπεριλήφθηκε καν στην αποστολή των Σουηδών για την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στους Κοσοβάρους, με τους Σκανδιναβούς να αποδίδουν αυτή την απόφαση σε λόγους ετοιμότητας.
«Ο Νίκλας Ελίασον δεν έχει αναρρώσει στο 100% και θα βρεθεί στις εξέδρες» αναφέρεται συνοπτικά στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σουηδίας, χωρίς να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τον τραυματισμό που έχει αποκομίσει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.
Θυμίζουμε πάντως ότι ο Ελίασον είχε συμμετέχει στο προηγούμενο ματς της εθνικής του ομάδας του απέναντι στη Σλοβενία στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν είχε περάσει βς αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο στο 64΄στη θέση του Μπέρνχαρντσον.
