Ζάμπια - Μαρόκο 0-2: Ξεκούραστη νίκη για την ομάδα του Ελ Καμπί που αγωνίστηκε ως αλλαγή
Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στη Ζάμπια το Μαρόκο και συνέχισε στο δρόμο των επιτυχιών.
Παρά το εκτεταμένο rotation με παίκτες κλειδιά, όπως ο Αγιούμπ Ελ Καμπί να ξεκινούν από τον πάγκο, οι Μαροκινοί λύγισαν με 2-0 την αντίπαλό τους σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, μιας κι έχουν εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική την απευθείας πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.
Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Εν Νεσίρι και Ιγκαμάνε, με τον Ελ Καμπί να μπαίνει αλλαγή στον αγώνα στο 73΄. Αντίθετα χωρίς αγωνιστικά λεπτά έμεινε ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού και νυν της Μαρσέιγ, Αζεντίν Ουναΐ.
