Ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ και ο ακραίος μπακ Γιόακιμ Μέλε δεν ανησυχούν για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι φίλοι της Εθνικής.

Η Δανία σε ένα κατάμεστο Πάρκεν την Παρασκευή έμεινε στο 0-0 με τη Σκωτία.

Τώρα οι Σκανδιναβοί έρχονται να παίξουν σε ένα κατάμεστο Γ. Καραϊσκάκης. Στο γήπεδο θα βρεθούν 30.000 και πλέον φίλοι της Εθνικής Ελλάδας με στόχο να σπρώξουν την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε μία ακόμα νίκη που θα την φέρει πιο κοντά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ, δεν ανησυχεί πάντως και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να είναι καλό για την ομάδα του. Όλοι είναι συνηθισμένοι να παίζουν υπό μεγάλη πίεση. Το γνωρίζουμε, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι γι’ αυτό.

Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα παικτών παρακινείται περισσότερο από το να παίζει σε ένα άδειο στάδιο στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Ρίμερ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο εκτός έδρας αγώνας της Δανίας με τη Λευκορωσία τον Οκτώβριο θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος, στην ουγγρική πόλη Ζαλαεγκερσέγκ.

Ο Ρίμερ είχε αναφέρει και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι βλέπει ως πλεονέκτημα τη δύσκολη ατμόσφαιρα που αναμένεται να επικρατήσει:

«Αυτοί οι παίκτες παίζουν συχνά υπό τεράστια πίεση και απέναντι σε φανατικούς οπαδούς. Δεν είναι κάτι καινούργιο για αυτούς να τους αποδοκιμάζουν. Πιστεύω μάλιστα ότι από άποψη κινήτρου και ετοιμότητας, αυτή η ένταση είναι υπέρ μας».

Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Δανίας και συμπαίκτης με τον Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ, ο Γιόακιμ Μέλε έχει ξαναπαίξει στο Γ. Καραϊσκάκης και ανυπομονεί να επιστρέψει:

«Ανυπομονούμε για έναν ωραίο αγώνα. Θα είναι μια "καυτή" ατμόσφαιρα. Έχω δει αγώνες εκεί και έχω παίξει ευρωπαϊκά ματς σε αυτό το γήπεδο κι έχει ένταση. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως κίνητρο», δήλωσε ο Δανός ακραίος μπακ.

Θυμίζουμε ότι η Δανία με αφορμή το γεγονός ότι παίκτης της Λευκορωσίας ενοχλήθηκε από λέιζερ κατά την εκτέλεση πέναλτι στο ματς της Παρασκευής, απευθύνθηκε στην UEFA με την ελπίδα ότι δεν θα συμβούν παρόμοιες παρενοχλήσεις τη Δευτέρα.

Για τους Δανούς, πάντως, πρόβλημα αποτελεί και η ζέστη και είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις του Ρίμερ:

«Έχει λίγη περισσότερη ζέστη. Πρέπει να σκεφτείς πώς διαχειρίζεσαι τις δυνάμεις σου. Πάνω απ’ όλα, πρέπει να το έχουμε υπόψη.

Αυτές είναι συνθήκες που δεν μπορείς να αλλάξεις, και όταν κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, δεν έχει νόημα να σπαταλάς χρόνο. Η θερμοκρασία είναι αυτή που είναι, οι άνθρωποι που θα έρθουν είναι αυτοί που είναι, και θα φωνάξουν ό,τι θέλουν να φωνάξουν. Αυτό που με νοιάζει είναι η ομάδα να είναι έτοιμη, και να στείλω την κατάλληλη ενδεκάδα στον αγωνιστικό χώρο», είπε ο Ρίμερ.