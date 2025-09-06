Το sold out είναι θέμα χρόνου για την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Δανία.

Η Ελλάδα σάρωσε τη Λευκορωσία, πήρε κεφάλι στον τρίτο όμιλο μετά την ισοπαλία της Δανίας με τη Σκωτία στην Κοπεγχάγη και τη Δευτέρα έχει έναν... τελικό με τους Σκανδιναβούς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σε περίπτωση νίκης η γαλανόλευκη θα ξεφύγει στο +5 από την κύρια αντίπαλό της και θα γίνει το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό και το sold out μοιάζει θέμα χρόνου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΠΟ, έχουν απομείνει πλέον μόλις τρεις χιλιάδες εισιτήρια τα οποία σύντομα θα εξαντληθούν.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς με την εικόνα που έδειξαν και με τη Λευκορωσία, όπου το γήπεδο ήταν μισογεμάτο, έχουν κάνει τον Έλληνα φίλαθλο ν' ανυπομονεί και στο παιχνίδι με τον πιο δυνατό κι εμπορικό αντίπαλο το φαληρικό γήπεδο θα είναι γεμάτο.

Το ευχάριστο για τον Γιοβάνοβιτς είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα γι' αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση. Όσοι έπαιξαν την Παρασκευή έκαναν σήμερα αποθεραπεία και οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά. Η αυριανή προπόνηση θα γίνει φυσικά στο «Γ. Καραΐσκάκης».

