Η Ελλάδα έκανε το χρέος της σε έναν αγώνα όπου το σκορ είχε την προοπτική να πάρει απίθανες διαστάσεις και ένας λόγος που το πέτυχε αυτό ήταν ο βασικός της στράικερ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Βράδυ Παρασκευής και με περίπου 15.000 κόσμο στο γήπεδο Καραϊσκάκη η Ελλάδα απέναντι στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου της στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026 και στο πιο μεγάλο διάστημα έκανε ότι ήθελε την αντίπαλό της, τη Λευκορωσία, η οποία εν τέλει μείωσε από μία φάση που ξεκάθαρο ή καθαρό πέναλτι δεν τη λες αλλά μετά από ένα τέτοιο 5-1 δεν έχει και τόση σημασία.

Η Ελλάδα ξεδίπλωσε τις επιθετικές της αρετές, είναι φανερό πως έχει πάρει μεγάλο... μπουστάρισμα στην επίθεση από παίκτες όπως οι Τζόλης και Καρέτσας και αυτό το 5-1 το έκανε να μοιάζει μικρό σκορ καθώς θα μπορούσε εύκολα να ήταν 7-1 ή και 8-1 στο τέλος βάσει της εικόνας των 2 ομάδων αλλά και των φάσεων της Εθνικής μας.

Κακά τα ψέμματα ένας εκ των βασικών διακριθέντων ήταν ο Παυλίδης και το έκανε με ένα στιλ πιο περιφερειακού επιθετικού και αποφεύγοντας να είναι ο παλαιάς κοπής φορ που περιμένει τη μπάλα στην περιοχή. Στο γκολ του Καρέτσα ντριμπλάρει μπροστά σε 2 και σε 3 αντιπάλους για του βγάλει τη μπάλα. Στο τέρμα το δικό του κινείται απευθείας προς τη μπάλα και στη φάση που ήρθε το 5-0 έσπασε τη μπάλα με τη μία στον σκόρερ Τζόλη. Είναι λοιπόν μία από τις βραδιές που ο βασικός σέντερ φορ της Ελλάδας έχει συμβολή σε 3 από τα 5 γκλ της. Δεν το βρίσκεις αυτό κάθε μέρα.

Οι τέσσερις βασικές επισημάνσεις του Γιοβάνοβιτς

Την ώρα που πολύς κόσμος πετά στον αέρα από τη χαρά του έρχονται οι τοποθετήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να τον προσγειώσουν. Ο έμπειρος κόουτς πρακτικά στη συνέντευξη Τύπου στάθηκε σε πράγματα που μετράνε ενόψει του σαφώς πιο δύσκολου αγώνα με τη Δανία και μέσα σε αυτά ότι εμείς ως χώρα κάποτε ήμασταν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας με τους Λευκορώσους.

Τι ήθελε να πει με αυτό; Ότι σε αυτό το επίπεδο χρειάζεται respect (σεβασμός), σοβαρότητα και ταπεινότητα. Επίσης πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια σε αυτό το level και πως η Εθνική μας απέναντι στη Δανία θα πρέπει να έχε σαφώς πιο καλή συγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς τη μπάλα και να μην αφήνει κενά όπως έγινε σε ένα διάστημα με τη Λευκορωσία.

Τέσσερα σκέλη λοιπόν: σεβασμός, σοβαρότητα, ταπεινότητα αλλά και πιο καλή συγκέντρωση στο παιχνίδι χωρίς τη μπάλα σε σχέση με το ματς με τη Λευκορωσία. Ο προπονητής εάν όχι πάντα στις περισσότερες φορές ξέρει πιο καλά απ' όλους και βλέπει αυτά που μπορεί να μην βλέπει κανείς διότι δεδομένα το ματς με τη Δανία θα έχει άλλου τύπου δυσκολία μετά την πραγματικά εξαιρετκή αγωνιστική παράσταση των διεθνών μας το βράδυ της Παρασκευής.