Αυτό είναι το ποσό που θα πάρει η Μπέτις για το ντεμπούτο του 19χρονου Ροντρίγκεθ με την Εθνική Ισπανίας

Ένα πόσο κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ θα λάβει η Μπέτις από τη Κόμο για το ντεμπούτο του 19χρόνου επιθετικού Χεσούς Ροντρίγκεθ με τη ανδρική ομάδα της εθνικής Ισπανίας.

Η νίκη της Ισπανίας με 3-0 επί της Βουλγαρίας ήταν μια αξέχαστη μέρα για τον Χεσούς Ροντρίγκεθ, καθώς έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, αντικαθιστώντας τον Λαμίν Γιαμάλ στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού.

Το καλοκαίρι, ο 19χρονος μεσοεπιθετικός μετακόμισε από την Μπέτις στην Κόμο, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο ποσό αυτό είναι να προστεθούν και κάποια μπόνους επίτευξης στόχων, μεταξύ των οποίων είναι και ένας που αφορά το ντεμπούτο του στην Εθνική Ισπανίας.

Κάτι που έγινε χθες, με αποτέλεσμα η Μπέτις να περιμένει να λάβει περίπου 500.000 ευρώ από την Κόμο, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El Correo.

Ο σύλλογος από την Ανδαλουσία είναι βέβαιος ότι η πώληση του Χεσούς στην ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας θα οδηγήσει τελικά σε καθαρά κέρδη περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ, είτε λόγω μπόνους, τα οποία εάν καλυφθούν πλήρως θα φέρνουν τη συμφωνία στα 28,5 εκατομμύρια ευρώ, είτε λόγω της πρόσθετης ρήτρας που θα επιτρέπει στην Μπέτις να διατηρήσει το 12,5% των δικαιωμάτων του παίκτη σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης.

Ο Ροντρίγκεθ έφυγε μετά από μία μόνο σεζόν στην πρώτη ομάδα της Μπέτις (σ.σ. προέρχεται από τις ακαδημίες του συλλόγου), αλλά έσπευσε να αποκαλύψει την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια μέρα.

«Πάντα λέω ότι θα ήθελα πολύ να επιστρέψω γιατί το όνειρό μου ήταν να κάνω το ντεμπούτο μου (με τη Μπέτις) και να μείνω εκεί για πολλά χρόνια. Αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν ήθελα να το πω, αλλά η πρόθεσή μου είναι να επιστρέψω στην ομάδα και να δώσω στους φιλάθλους πίσω ό,τι μας έδωσαν εκείνοι στον τελικό (του Conference) και ό,τι εμείς δεν μπορέσαμε να ανταποδώσουμε. Ελπίζω στο μέλλον να παίξω για την ομάδα που μου έδωσε τα πάντα και να τους δώσω ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο που τόσο τους αξίζει».

